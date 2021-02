Svědek z kauzy soudce Sováka skončil ve vězení, z podnikatelů vylákal 40 milionů korun

Praha Svědek Ladislav Kirschner z kauzy kolem soudce Vrchního soud v Praze Zdeňka Sováka skončil ve vězení v jiném případě. Uvedl to v sobotu server Seznam Zprávy. Podle serveru se bývalý policista Kirschner, který byl už v 90. letech odsouzen za podvody a vydírání, vyhýbal nástupu do vězení.

Kirschner byl zadržen v pátek a ve vězení si má odpykat sedm let. „Mohu vám říci, že byl zadržen a převezen do výkonu trestu. Nesouvisí to ale s žádnou novou trestnou činností. Nastoupil do výkonu trestu ve starší věci, za kterou byl odsouzen,“ řekl serveru Kirschnerův advokát František Výmola.



Kirschner byl podle Seznamu potrestán za to, že pod různými záminkami vylákal ze tří podnikatelů asi 40 milionů korun. Když je chtěli zpět, tak jim vyhrožoval. Nástupu do vězení se po odsouzení bránil tvrzením, že trpí psychickou chorobou. Loni v říjnu mu však Nejvyšší soud potvrdil trest.

Soudce Sovák čelí obvinění kvůli údajnému ovlivňování odvolacích řízení. Počínal si tak údajně zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Soudce trvá na tom, že úplatky nebral. Policie vyšetřuje mimo jiné to, zda Sovák ovlivnil za příslib úplatku kauzu, ve které zprostil obžaloby dalšího svého spoluobviněného, Arména Gagika Tonyana.