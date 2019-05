Svědkyně v kauze napadení úředníků ruskými fotbalisty se ve Špindlerově mlýně zřítila z balkonu

Moskva/Praha Ruska Jekatěrina Bobkovová, která u soudu svědčila v případu ruských fotbalových reprezentantů Pavla Mamajeva a Alexandra Kokorina, se o víkendu zřítila z hotelového balkonu ve Špindlerově Mlýně a nachází se v bezvědomí v nemocnici. Uvedla to v úterý ruská tisková agentura RIA Novosti s odvoláním na mluvčího trutnovské policie a na ruské velvyslanectví.

Na případ zraněné ženy upozornil Deník N. Kokorin a Mamajev byli tento měsíc odsouzeni v Moskvě za loňské napadení několika lidí v centru ruské metropole k 18 respektive 17 měsícům za mřížemi.

„Policisté byli v noci na sobotu přivoláni do jednoho z hotelů ve Špindlerově Mlýně. Ukázalo se, že jedna z žen z pokoje ve třetím patře vyšla v pátek kolem 23. hodiny na balkon zakouřit si. Později ji našli na zemi s četnými zraněními a převezli do nemocnice v Hradci Králové,“ citovala agentura mluvčího Lukáše Vincence.

Vincenc zdůraznil, že na těle nebyly stopy po násilí. Podle jeho slov šlo o nešťastnou náhodu: žena usedla s cigaretou na zábradlí balkonu, odkud se zřítila. Mluvčí nicméně odmítl RIA Novosti potvrdit či popřít informace, že jde právě o Jekatěrinu Bobkovovou.

Pád zřejmě nikdo neviděl

ČTK Vincenc v úterý řekl, že žena při pádu z více než desetimetrové výšky utrpěla vážná zranění. Policie nemá informace o tom, že by ji někdo z balkonu shodil. „S největší pravděpodobností šlo o nešťastnou událost. Šla si zakouřit na balkon, seděla na zábradlí ve třetím nadzemním podlaží a pak ji našli dole pod balkonem. Na balkoně byla zřejmě sama,“ uvedl Vincenc. Policisté podle něj čekají, až se zdravotní stav ženy zlepší, aby ji mohli vyslechnout. „Z dosavadního vyšetřování nevyplývá, že by pád někdo viděl. Jen ona může říci, co se stalo,“ poznamenal policejní mluvčí.



Představitel ruského velvyslanectví v Praze podle RIA Novosti uvedl, že Bobkovová 10. května po pádu utrpěla četná zranění, ocitla se v hlubokém bezvědomí a v současnosti se nachází na neurochirurgické klinice v Hradci Králové. Nejmenovaný tamní lékař ruské tiskové agentuře řekl, že žena je v umělém spánku.

Bobkovová byla podle RIA Novosti jednou z hlavních svědkyní v případu fotbalistů Kokorina a Mamajeva. Nacházela se totiž v Moskvě v jejich společnosti, když došlo k jejich konfliktům s jedním řidičem na parkovišti a následně v kavárně s ministerskými úředníky.

Kokorin 8. května dostal u moskevského soudu 18 měsíců nepodmíněně, Mamajev 17. Podle svědků byli oba ruští hráči při incidentu pod vlivem alkoholu a zřejmě i drog. Oběma hrozil až sedmiletý trest.