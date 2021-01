Svědkyně v kauze Stoka popsala zadávání veřejných zakázek. Výpověď dalšího svědka je v plánu odpoledne

Brno U Krajského soudu v Brně pokračuje projednávání případu údajné korupce na radnici Brno-střed, takzvané kauzy Stoka. Dopoledne vypovídala úřednice, která popsala systém zadávání veřejných zakázek. V kauze je obžalováno 11 lidí včetně bývalého politika ANO Jiřího Švachuly, obžalobě čelí i dvě firmy. Výpověď dalšího svědka je v plánu odpoledne.

Úřednice pracuje na radnici jako referent investičního odboru, na starosti má administrativu zakázek. Na postu pracovala i v letech, kdy podle obžaloby zakázky manipulovala organizovaná skupina v čele s tehdejším místostarostou Švachulou. Uvedla, že systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se několikrát měnil. K uveřejňování se používal elektronický systém EZAK. Jednu dobu se v něm plánovaná investiční akce zveřejnila a čekalo se na nabídky. Podle úřednice ale leckdy přišlo třeba deset nabídek a bylo to složité administrovat. Později se zavedl jiný systém, kdy se zakázky sice také zveřejňovaly v systému EZAK, ale ona dostala seznam tří firem, které měla ohledně zakázky oslovit. Přinášel jí ho vedoucí oddělení či vedoucí investičního odboru, obžalovaný Petr Liškutin (dříve ANO).



„Nevím, podle čeho se ty firmy vybíraly,“ uvedla úřednice. Doplnila ale, že do výběrového řízení se na základě zveřejnění v systému stejně mohl přihlásit kdokoliv. Nabídky chodily na podatelnu, odkud je přebírala a shromažďovala, dokud je komise oficiálně neotevřela. Společnosti se podle ní v realizaci zakázek mnohdy opakovaly, ale nebylo to tak, že by každou druhou zakázku dělala jedna firma.

Soud zahájil líčení loni v září po roce a půl od policejního zásahu na radnici Brno-střed. V kauze je obžalováno 11 lidí včetně Švachuly a dvě firmy. Podle státního zastupitelství byl Švachula hlavou skupiny, jež ovlivnila desítky zakázek správy nemovitostí městské části Brno-střed a 27 zakázek v městské části, kdy výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun. Veřejné zakázky podle žalobce získávaly vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Švachula už dřív popřel, že by založil organizovanou zločineckou skupinu, řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele.