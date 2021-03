Švejdar: Sebevrah před ministerstvem zdravotnictví se nezabil kvůli manželce, která nedostala Ivermektin

PRAHA Manipulace, ignorace faktů a cílené dezinformace. S tím vším se musejí během koronavirové krize vypořádávat také policisté. Týká se to i motivu sebevraždy muže, který se minulý týden zastřelil před vchodem do ministerstva zdravotnictví.

Na sociálních sítích se okamžitě strhla lavina konspiračních teorií. Jednou z nich bylo to, že důvodem ukončení života mělo být neposkytnutí léku jeho ženě, která měla koronavirus. V rozhovoru pro Lidovky.cz to však důrazně odmítl policejní prezident Jan Švejdar. Ohradilo se proti tomu i krajské policejní ředitelství v Praze.



„Samozřejmě, že mě zajímalo, kdo, proč a jak to udělal. My ty důvody sdělovat nemůžeme. Nicméně víme bezpečně, že se to nestalo kvůli manželce, které nebyl podán lék Ivermektin, v důsledku čehož zemřela na covid. Muž nebyl ženatý a tyto okolnosti jsou zcela liché,“ řekl policejní šéf v interview, které vyjde v sobotních Lidových novinách.

Jenže informace o podivných okolnostech úmrtí padesátiletého muže se vesele šíří dál. „Já osobně to považuji za výsledek vládní politiky. Včera vyrobila nového Palacha, který je velmi jasnou ukázkou toho, do jakého stavu dohnala značnou část obyvatelstva,“ prohlásil v reakci na sebevraždu poslanec Lubomír Volný (Jednotní, dříve SPD). Uvedl to ve videu z minulého týdne na svém profilu na Facebooku. Do dnešního poledne mělo přes 71 tisíc shlédnutí. A další stále přibývají. Stejně jako rozhořčené reakce pod příspěvkem.

„Byla to vražda naší vlády na tom občanovi. Kdyby tohle nedělali, tak by žil,“ tvrdí J. R. „Udělal to, protože jeho manželku nechtěli léčit,“ přidal se J. H. „Pokud nebude demonstrovat aspoň tolik lidí, jako v roce 1989, tak to bude těžké,“ uzavírá P. V.

Poslanec Volný už dříve šířil názor, že ví o plánu na diskreditaci experimentálního léku proti covidu Ivermektin, jehož součástí má být vražda několika pacientů.

Lék, který se používá hojně při léčbě zvířat, není registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Částí veřejnosti je však vnímán jako spásný přípravek v boji proti covidu-19. Lékaři varují, že léčebný přínos nebyl dosud plně prokázán. Ministerstvo zdravotnictví před dvěma týdny povolilo nemocnicím, aby mohly podávat léčivou směs s obsahem látky ivermektinu.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o neregistrovaný lék, je rozhodnutí o podání takového přípravku na klinickém uvážení lékaře a pacient musí byt s přínosy a riziky takové léčby seznámen,“ upozornila však mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.