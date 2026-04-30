Svoboda médií je nejnižší za 25 let, píší Reportéři bez hranic. Česko si pohoršilo

Autor: ,
  11:43aktualizováno  11:43
Svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let, uvedla v pravidelné zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic. Ve více než polovině ze 180 sledovaných zemí je podle ní situace médií obtížná nebo velmi vážná, zejména vlivem rozšiřování restriktivních zákonů. Česko si v žebříčku proti loňsku o jedno místo pohoršilo na 11. příčku.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Autoritativní státy, spoluodpovědné nebo nekompetentní politické síly, predátorští ekonomičtí aktéři a nedostatečně regulované online platformy nesou přímou a naprostou odpovědnost za globální pokles svobody tisku,“ napsala ve zprávě ředitelka Reportérů bez hranic (RSF) Anne Bocandéová.

Z pěti indikátorů, kterými organizace hodnotí svobodu médií - ekonomické, právní, bezpečnostní, politické a sociální podmínky - se letos podle RSF nejvíce zhoršily ty právní.

Index hodnotí data z období od února 2025 až do února 2026, v českém kontextu se tudíž nemohl promítnout například návrh na zrušení poplatků České televize a Českého rozhlasu. České skóre ovlivnily například i slovní útoky a nenávistné komentáře na novinářky Zdislavu Pokornou z Deníku N a Apolenu Rychlíkovou z Page not found. Na tiskové konferenci k představení výsledků to řekl Pavol Szalai z Reportérů bez hranic.

Podle RSF je svoboda tisku v Česku zajištěna relativní bezpečností novinářů, nezávislostí veřejnoprávních médií a rozmanitým mediálním trhem. Nadále je však zranitelná vůči politickým cyklům a vysoké koncentraci na trhu. Mezi problematické označili například také politické útoky na média a novináře, které podkopávají důvěru.

České mediální prostředí charakterizují Reportéři bez hranic třemi trendy, mezi které patří velká koncentrace velkých mediálních skupin vlastněných významnými ekonomickými hráči; vzestup nových nezávislých médií; a silná přítomnost respektovaných veřejnoprávních médií.

Mezi země s výrazným poklesem svobody médií patří v letošním žebříčku Spojené státy, které si za vlády prezidenta Donalda Trumpa pohoršily o sedm míst na 64. příčku.

Významné zhoršení zaznamenaly také latinskoamerické státy, zejména Ekvádor či Peru. Poslední místa žebříčku tradičně obsadila Saúdská Arábie, Írán, Čína, Severní Korea a Eritrea. Naopak největší svobodě se média těší v Norsku, Nizozemsku, Estonsku, Dánsku a Švédsku. Česko je 11., Slovensko 37., o příčku výše než loni.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.