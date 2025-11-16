Svobodní chtějí jednat s SPD a PRO o spolupráci pro další volby, řekl Vondráček

Autor: ,
  15:04aktualizováno  15:04
Strana Svobodní chce jednat s partnerskými hnutími SPD a PRO o spolupráci i pro senátní či komunální volby, uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček na celorepublikovém sjezdu. Vyzval k tomu i šéf PRO Jindřich Rajchl. Podle lídra SPD Tomia Okamury byla dosavadní spolupráce skvělá.
ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali kapitolami hospodářství, financí a obrany. (20. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb SPD. Libor Vondráček. (4. října 2025)
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
9 fotografií

Svobodní se po říjnových volbách dostali do Sněmovny na kandidátce SPD ještě spolu s Trikolorou a PRO. Jsou tak součástí chystané vládní koalice ANO, Motoristů a SPD. V dolní komoře usedli šéf Svobodných Vondráček a také stranická odborná garantka pro finance a sociální věci Markéta Šichtařová. Patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD.

„Mnozí se chystají pokračovat ve spolupráci (v komunálních volbách). Senátní volby potřebují více koordinace z centrály. Probíhají diskuse. Nabízí se spolupráce, abychom netříštili síly a nebojovali proti sobě podobným programem. Budeme to ladit, aby byla šance uspět,“ řekl Vondráček.

Žádný dokument, který by předvolební spolupráci s hnutími upravoval, podle něj zatím neexistuje. Uvedl, že v obcích bude strana kandidátky s partnery vytvářet podle situace, stranická centrála nebude postup nařizovat.

Podle Rajchla budou komunální volby v příštím roce „základním kamenem“ pro případný další úspěch v dalších sněmovních volbách. „Komunální volby budou základem, kolem kterého se bude budovat úspěch ve volbách v roce 2029. Bez úspěchu v komunálních volbách nemáme šanci uspět v roce 29. Pojďme se na ně soustředit. Zopakujme model spolupráce,“ řekl na sněmu Svobodných Rajchl.

Na sněm dorazil lídr SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura. Řekl, že dosavadní „skvělá spolupráce“ teď vrcholí podílem na chystané vládní koalici. Podle Okamury jsou Svobodní přínosem v poslaneckém klubu SPD a programy hnutí a strany jsou totožné. Dodal, že se těší na další spolupráci.

Libor Vondráček se stal tento týden místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a výboru ústavně-právního. Svobodní patří do patnáctičlenného poslaneckého klubu SPD. Na sněmu řekl, že se Svobodným podařilo dostat část jejich předvolebních záměrů do chystaného vládního programu.

Zmínil ukotvení ochrany hotovosti a české koruny v Ústavě, prosazování zákona o obecném referendu či snížení daní. Vypočítal třeba plánovaný pokles daní pro firmy z 21 na 19 procent, zastropování odvodů živnostníkům či zrušení koncesionářských poplatků. Strana před volbami odmítala třeba elektronickou evidenci tržeb, s níž vznikající kabinet počítá. Podle vedení Svobodných je to daň za společné vládnutí.

Na sněm Svobodných dorazily senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Jejich senátní kolega Zdeněk Hraba či šéfka Trikolory Zuzana Majerová se omluvili kvůli tomu, že na sobotním pohřbu kardinála Dominika Duky nastydli, řekl Vondráček.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.