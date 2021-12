Svrčinová zůstane. Má však být stejně ostrá jako v Ostravě, míní Válek

Spekulace o tom, že Válek chystá její výměnu, se začaly šířit už od konce listopadu. Odstartoval je Deník N, který s odkazem na mluvčího TOP 09 Vladana Vaňka uvedl, že s jejím setrváním na postu Válek nepočítá.

„Paní hlavní hygienička vyřešila situace v Ostravě z mého pohledu dobře, nepodlehla tlaku hejtmana a tehdejší vlády a dělala to, co si myslela, že je odborně správně. Já jí chci dát maximum možností k tomu, aby stejným způsobem se postavila k řešení pandemie v České republice. Pokud dokáže řídit krajské hygieny a dokáže být stejně tvrdá, jako byla v rámci Ostravy, pak je to výborná hlavní hygienička,“ řekl.

Hygienici v Moravskoslezském kraji loni v létě rozhodli s okamžitou platností o zavedení přísných opatření, za což čelili kritice ze strany vedení kraje i ministerstva.

Opatření se dotkla například NeFestivalu, který měl původně v omezené míře nahradit Colours of Ostrava. Hygienici jej ale nakonec zrušili.

Už v názoru na pokračování nouzového stavu byla ale Svrčinová tvrdší než nový ministr a jeho vláda. Před jeho prvním jednáním minulý týden v České uvedla, že bude navrhovat jeho prodloužení po 25. prosinci. V této souvislosti zmínila například rizika spojená s koronavirovou variantou omikron.

Už před nástupem do funkce Válek uvedl, že by chtěl vytvořit na ministerstvu samostatný úsek zaměřený na podporu zdraví.

Připustil tehdy, že agendě výživy by se mohla věnovat právě Svrčinová, protože má v této oblasti zkušenosti. Hlavní hygienička totiž v letech 2009 až 2015 působila na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise.