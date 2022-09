Švýcaři sázejí na létající oči z Izraele. Majestátní drony si museli nechat upravit i kvůli Alpám

Švýcaři zavádějí drony Hermes 900 StarLiner. „Pokud se nezkušený pilot dronu dostane do nouzové situace, intuitivní ovládání je v tu chvíli velmi náročné. To je ta nejtěžší část výcviku,“ říká podplukovník Daniel Böhm, který odpovídá za zavedení izraelských dronů do švýcarské armády. StarLiner unese až 450 kilogramů, vydrží ve vzduchu 36 hodin a dosáhne maximální výšky 7,6 kilometru při rychlosti 260 km/h. | foto: Martin Shabu, Lidovky.cz