Symfonický orchestr zrušil návštěvu Číny sám, tvrdí velvyslanectví. Je to nesmysl, reagoval mluvčí Českého rozhlasu

Praha Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se při pondělním jednání s čínským velvyslancem v ČR Čang Ťien-minem ohradil proti rušení koncertů českých souborů v Číně. Čínské velvyslanectví v reakci uvedlo, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) odložil návštěvu Číny na základě vlastního rozhodnutí. Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna ale potvrdil, že od čínské strany se nepodařilo získat potřebná povolení.

Podle Zaorálka rušení koncertů poškozuje obraz Číny u české veřejnosti a velvyslanec jako zástupce čínské strany v Česku nese za tyto kroky odpovědnost.



„Je to nesmysl. Turné do Číny SOČR plánoval poměrně dlouhou dobu. Produkci měla na starosti zahraniční agentura, která nám oznámila, že se jí nepodařilo získat od čínské strany potřebná povolení, a proto nám doporučuje turné odložit,“ reagoval v pondělí Hošna. Orchestr měl v Číně vystupovat během letošního října. Pokud by povolení získal, turné by se uskutečnilo podle plánu, dodal mluvčí.

Ambasáda ale tvrdí, že vedoucí orchestru velvyslanectví vysvětlil odklad tím, že v příštím roce budou moci navštívit větší počet čínských měst, sdělilo v pondělí čínské velvyslanectví.

Velvyslanec zdůraznil, že Čína rozhodně odmítá jakékoliv činy, které poškozují její základní zájmy a podkopávají bilaterální přátelství. „Doufáme, že česká a čínská strana si půjdou navzájem vstříc a vynaloží společné úsilí pro vytvoření lepší atmosféry pro úzkou mezilidskou a kulturní výměnu mezi oběma zeměmi,“ uvedl Čang Ťien-min.

Vedle SOČR odložily čínské úřady turné orchestru PKF - Prague Philharmonia a zrušily plánovaná vystoupení Pražákova kvarteta a naposledy Guarneri Trio Prague. Důvodem je zřejmě dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně takzvané sesterské smlouvy. Z ní chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Vypovězení smlouvy je reálným vyústěním, říká Hřib

Rada hlavního města jako samospráva mě pověřila, abych vykonal všechny potřebné kroky k vyjmutí politické deklarace s partnerské smlouvy s Pekingem, jelikož tam nemá co dělat. Chceme apolitické vztahy založené na kulturní výměně,“ sdělil v pondělí Hřib. Celou záležitost chce uzavřít ke konci září, vypovězení vzájemné smlouvy je v současné chvíli reálným vyústěním, dodal.

Hřib věří tomu, že celou záležitost bude ministerstvo s čínskou stranou náležitě řešit a že se nedotkne i dalších oblastí, třeba soukromých zahraničních cest Pražanů.

Bývalý šéf české diplomacie Zaorálek uvedl, že je připraven vrátit se k pozitivní spolupráci obou zemí v kultuře pouze za podmínky, že obě strany k sobě budou přistupovat se vzájemným respektem a budou vnímat své odlišnosti. „Řekl jsem, že nechci poslouchat žádné řeči o spolupráci, pokud se na čínské straně nezmění činy. Tady jde o to, aby ta praxe okamžitě skončila, jinak si nedovedu představit spolupráci v kulturní oblasti,“ uvedl Zaorálek.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Ministr s nadsázkou dodal, že začíná mít pocit, že se brzy v Číně nebudou smět hrát díla Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany jen kvůli tomu, že skladatelé dlouho pobývali v Praze. „Upozornil jsem pana velvyslance, že nese odpovědnost za podobu česko-čínských vztahů. Já jsem se snažil v nich udělat krok dopředu a rozvíjet je v řadě oblastí včetně kultury, ale v poslední době jsem zděšen. Praxe je v přímém rozporu s tím, co jsme dohodli,“ připomněl své působení v čele diplomacie.

Zaorálek velvyslance upozornil na to, že v posledních letech bylo vykonáno mnoho pro rozvoj česko-čínských vztahů ve všech oblastech včetně kulturní. Poslední vývoj ale podle ministra vztahy poškozuje a zpochybňuje dosavadní úsilí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že se sám ve sporu angažovat nebude, záležitost podle něj má na starost ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).