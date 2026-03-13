Česko bude mít opět velvyslance v Sýrii. Tři roky prázdný post obsadí Pivoňka

Autor: ,
  16:03aktualizováno  16:03
Česko bude mít v Sýrii po třech letech zastoupení na úrovni velvyslance. Bude jím Vítězslav Pivoňka, který dosud zastupitelský úřad v Damašku řídil jako chargé d’affaires. Informaci, s kterou přišel serveru iRozhlas.cz, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Poslední velvyslankyní byla v roce 2023 Eva Filipi.
Vítězslav Pivoňka

Vítězslav Pivoňka | foto: Profimedia.cz

Český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka (11. října 2018)
10 fotografií

Čörgő potvrdil, že syrská strana Pivoňkovi udělila takzvaný agrément. „Velvyslanec Vítězslav Pivoňka doručí své pověřovací listiny na syrské ministerstvo zahraničí v následujících dnech,“ potvrdil Čörgő.

Pivoňka řídil šest let do roku 2024 ambasádu v Moskvě. V Damašku působí od ledna 2025. Coby takzvaný chargé d’affaires tam nastoupil měsíc poté, co povstání ozbrojené opozice vedlo k pádu diktátora Bašára Asada, který utekl do Ruska. Sýrii vládl 24 let.

Poslední velvyslankyní v Damašku byla Eva Filipi, na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k diktátoru Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Velvyslanectví v Damašku za jejího vedení zastupovalo i americké zájmy.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.