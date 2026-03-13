Česko bude mít opět velvyslance v Sýrii. Tři roky prázdný post obsadí Pivoňka

Čörgő potvrdil, že syrská strana Pivoňkovi udělila takzvaný agrément. „Velvyslanec Vítězslav Pivoňka doručí své pověřovací listiny na syrské ministerstvo zahraničí v následujících dnech,“ potvrdil Čörgő.
Pivoňka řídil šest let do roku 2024 ambasádu v Moskvě. V Damašku působí od ledna 2025. Coby takzvaný chargé d’affaires tam nastoupil měsíc poté, co povstání ozbrojené opozice vedlo k pádu diktátora Bašára Asada, který utekl do Ruska. Sýrii vládl 24 let.
Poslední velvyslankyní v Damašku byla Eva Filipi, na misi působila 13 let. Měla osobní přístup k diktátoru Asadovi, který ji na konci služby vyznamenal. Velvyslanectví v Damašku za jejího vedení zastupovalo i americké zájmy.