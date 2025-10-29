Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální agentura na nápravě pracuje.

Aplikaci eDoklady si za první měsíc jejího fungování do telefonu stáhlo 292 000 lidí (19. ledna 2024) | foto: Profimedia.cz

Mluvčí Digitální informační agentury (DIA) Jakub Palata pro iDNES.cz uvedl, že zatím nevědí, jak dlouho výpadek bude trvat.

Systém hlásil problémy i při volbách do Sněmovny.

