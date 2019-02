SŽDC žaluje squattery z Kliniky. Za dva roky okupování budovy mají aktivisté zaplatit 2 miliony

PRAHA Při úterním soudním jednání s Terezou Virtovou a dalšími aktivisty z Kliniky, které žaluje Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) o vydání bezdůvodného obohacení, rozsudek nepadl. „Paní soudkyně vyjádřila názor, že vůči paní Virtové máme vymáhat škodu, nikoliv bezdůvodné obohacení. Vůči spolku ACS Klinika však máme nadále vymáhat bezdůvodné obohacení. Další jednání je nařízeno na 9. dubna,“ sdělila Lidovým novinám tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Důvodem bezdůvodného obohacení je skutečnost, že aktivisté ACS Klinika, které původně smluvně zastupovala Tereza Virtová, nezákonně užívali budovu SŽDC a neplatili nájem. Podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody částka, kterou by za déle než dva roky okupování budovy bývalé plicní kliniky v Praze na Žižkově měli aktivisté zaplatit, přesáhne dva miliony korun.



„Žalovaná částka je zatím vyčíslena na 573 tisíc korun, ale to je jen za říjen 2016 až duben 2017, kdy jsme žalobu podávali. Následně budeme na základě znaleckých posudků vyčíslovat další částku za následující období až do ledna 2019, do dne ukončení exekuce,“ dodal generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Centrum Klinika představovalo alternativní platformu pro komunitní život v hlavním městě, aktivisté budovu v Jeseniově ulici obsadili v listopadu 2014 nejprve nelegálně. Na jaře 2015 ale dosáhli se státem dohody, díky níž vznikla smlouva o výpůjčce objektu. Centrum na místě mohlo dál rozvíjet své aktivity, jako jsou koncerty, jazykové kurzy, divadelní představení či rukodělné dílny.

V březnu 2016 ale kontrakt vypršel, což aktivisty k ústupu nepřimělo. Stát proto podal žalobu o vyklizení budovy. Aktivisté postupně prohráli u Obvodního soudu pro Prahu 3, Městského soudu v Praze, Nejvyššího soudu a naposledy v jejich neprospěch rozhodl loni v říjnu Ústavní soud.

V půli ledna začal exekutor s vyklízením bývalé plicní kliniky. po jeho zásahu zůstalo na střeše na protest proti vyklízení 5 aktivistů, strávili zde sedm nocí. Poslední squatteři opustili budovu 17. ledna. SŽDC plánuje objekt zrekonstruovat, podle dřívějších informací začne s drobnějšími opravami hned. Nejprve však budovu uklidí, dodala mluvčí správy Kateřina Šubová.