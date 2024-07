V táborské zoo uhynul medvěd baribal, dožil se úctyhodného věku 28,5 roku

Geňa patřil k nejoblíbenějším zvířatům táborské zoologické zahrady. Nejen mezi návštěvníky, ale také mezi ošetřovateli. Bavil je svými kousky, kterými lákal od ošetřovatelů své oblíbené jídlo.

„Posadil se na zadní a přední tlapy opřel o sebe tak, že to vypadalo, že o jídlo doslova prosí. Nejraději měl šťavnaté melouny a hroznové víno. Nepohrdl však ani jiným ovocem či zeleninou a čas od času si dopřál i ryby a maso,“ popsal mluvčí zoo Filip Sušanka.

V pondělí ale medvěd baribal Geňa uhynul, bylo mu 28,5 roku. Ředitel zoo Evžen Korec připomněl, že tito medvědi se ve volné přírodě dožívají 25 let, starší jsou spíš výjimkou.

„Geňa patřil do naší zvířecí rodiny od samého počátku od záchrany zoo. Byl naprosto nekonfliktní a velmi milý. Komentovaná krmení s ním byla i díky jeho povaze velice oblíbená, rádi ho měli i naši ošetřovatelé a ošetřovatelky,“ vzpomínal Korec.

Do jeho výběhu by chtěla táborská zoologická zahrada umístit opět medvěda baribala. „Může to ale trvat měsíce, protože baribal pochází ze Severní Ameriky a v Evropě je pouze 12 zoologických zahrad, které je chovají,“ uvedl Korec pro ČTK.

Návštěvníci táborské zoo ale o medvědy nepřijdou, chovají tam tři hnědé.