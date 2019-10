Táhněte do Řecka, křičel muž na stávkující. Umlčela ho až policie

PRAHA Do středeční stávky se podle odborářů zapojilo 148 tisíc lidí. Na demonstrace do měst po celé republice ale dorazily jen stovky lidí. Nejhojnější účast hlásilo Brno, kam přišlo asi 2000 demonstrantů. Ne všichni ale s odporem souhlasili. Na pražské Palackého náměstí dorazil i odpůrce stávky, který vykřikoval heslo "táhněte do Řecka". Muže nakonec umlčela až městská policie.

Na pražské Palackého náměstí v poledne dorazilo asi tisíc demonstrujících. Mezi ně zavítali i členové ČSSD, jejichž poslanci zažádali o přerušení schůze Poslanecké sněmovny, aby mohli stávkující státní zaměstnance podpořit vlastní účastí přímo na demonstraci. Na Palackého náměstí dorazili úřadující šéf strany Bohuslav Sobotka, expremiér Jiří Paroubek, exministři vnitra Martin Pecina a František Bublan i poslanec Jeroným Tejc a pražský zastupitel Jiří Dienstbier mladší.

"Vážím si odvahy lidí, že se takhle v ulicích nebojí postavit za svůj názor nebo za svá práva. Já tu stávku pokládám jednoznačně za oprávněnou a spravedlivou a do značné míry vyprovokovanou ze strany premiéra Nečase a ministra Drábka," řekl reportérovi LN Sobotka.





Táhněte do Řecka

Do Prahy však dorazil i odpůrce demonstrace, který na Palackého náměstí vykřikoval hesla "táhněte do Řecka". Muže nakonec musela z náměstí vyvést až městská policie. Proti stávce se také postavil například senátor Jaroslav Kubera (ODS), který si na klopu připnul sněhobílou stužku.



"Je to takový nápad, využít stávku k něčemu pozitivnímu. Kdyby každý stávkující odvezl z Prahy jednu igelitku sněhu, Praze by to opravdu hodně pomohlo. Stejně ty igelitky potáhnou z těch marketů, takže by tu jednu přidali, cestou z autobusu by to někde na pole vysypali, kdyby náhodou bylo příští rok sucho," vysvětloval ČTK Kubera.





Stávka ekonomiku nepoškodila Stávka bude mít podle analytiků minimální dopad na ekonomiku. Znatelněji by ekonomika podle nich pocítila vícedenní stávku jednoho konkrétního odvětví.



"Pokud jde stávka napříč různými obory, je plánovaná, všichni o ní dopředu ví a netrvá déle než den, v podstatě nelze mluvit o "výpadku", ale spíš o "přesunu" některých činností na jindy. Takže vlastně ani nemá smysl mluvit o nějakém výpadku na daních nebo o výpadku v tržbách. Samozřejmě věc by byla jiná, kdyby na delší dobu stávkovalo jedno konkrétní odvětví," řekla analytička Next Finance Markéta Šichtařová.



Vzhledem k tomu, že stávka se odehrává na počátku měsíce, bude podle ní případný výpadek dohnán již ve druhé polovině měsíce. "Tudíž ve statistikách ani nebudeme pozorovat nějaký výpadek ekonomické aktivity," dodala.



"Myslím si, že dopad stávky na ekonomiku je minimální. Podstatné by bylo, kdyby stávkoval podnikatelský sektor, který se na financování veřejného sektoru výrazně podílí," souhlasil analytik ČSOB Petr Dufek. Navíc odhadovat vliv stávky části veřejného sektoru je podle něj nemožné, protože nikdo zatím ani neví, kdo se té stávky zúčastnil, a jak vlastně dlouho trvala.