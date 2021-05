Tajemník s platem vicepremiéra. Úředník Prahy 5 dostal z veřejné kasy osm milionů korun, až 213 tisíc měsíčně

PRAHA Josef Žebera platil několik let za profesionála a nejvýše postaveného úředníka Prahy 5. Letos v březnu si však u Obvodního soudu pro Prahu 5 vyslechl nepravomocný rozsudek – tříletý podmíněný trest za zpronevěru, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Za uvedené po něm poškozená městská část požaduje náhradu škody ve výši 2,8 milionu korun.

Jak Lidovky.cz zjistily na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, za dobu, po kterou Žebera vykonával funkci tajemníka, mu politické reprezentace vyplatily v úhrnu 7,7 milionu korun. Jeho průměrný příjem v letech 2016 až 2019 dokonce předčil plat místopředsedy české vlády; ten ze zákona dostává 209 400 korun měsíčně. Žeberův plat i s odměnami činil 212 566 za měsíc. Lidovky.cz se snažily získat extajemníkovo vyjádření, na otázky zaslané prostřednictvím sociální sítě LinkedIn však nereagoval.



Ačkoli vyplácení tučných odměn zkoumala policie, na nic nezákonného nepřišla. Odsouhlasili je starostové Prahy 5 v různých obdobích a z různých stran.

Do nejvyšší úřednické pozice na Praze 5 se Žebera dostal v září 2016, tehdy zde starostoval Radek Klíma (TOP 09). Jeho vyjádření se webu Lidovky.cz nepodařilo získat. Jeho nástupci ve funkci si na vyplácení odměn sice matně vzpomněli, ale zároveň uvádějí, že o Žeberově nestandardním chování – za což byl odsouzen, byť zatím nepravomocně – nevěděli. Dle policie měl uzavírat fiktivní dohody s příbuznými a známými. Detektivové se zajímali i o nákupy dárkových předmětů, jež úřad sice pořídil, ale nikomu nedal.

„Plat pro tajemníka je stanoven podle platových tabulek. Odměny jsem jako starosta schvaloval čtvrtletně,“ napsal pro Lidovky.cz Pavel Richter (TOP 09), který vládl radnici Prahy 5 v letech 2017 a 2018.

O tom, že by tajemník překračoval meze zákona, prý nevěděl. „Neměl jsem tušení o nekalém jednání pana tajemníka. Své úkoly plnil opravdu dobře. Čtvrtletní odměny jsem vždy schvaloval na základě protokolů, ve kterých bylo zdůvodnění,“ uvedl Richter s tím, že radnice řešila řadu úkolů. „Tajemník úspěšně připravil úřad na všechny těžkosti spojené se zaváděním GDPR. Úspěšně vyřešil personální nouzi v odboru stavebním a kompletně postavil nový odbor na řešení plateb za nerespektování modrých zón,“ doplnil Richter.

Jako profesionál se Žebera jevil i dalšímu z řady starostů Prahy 5 Danielu Mazurovi (Piráti). „Jelikož byl pan tajemník ve funkci od předchozího volebního období, řídil se jeho příjem dle pracovní smlouvy tehdy uzavřené. Pevnou složku (základní plat a osobní ohodnocení) jeho platu tedy schvalovala tehdejší rada, potažmo tehdejší starosta,“ napsal webu Lidovky.cz Mazur, přičemž sám si vzpomíná jen na to, že Žeberovy čtvrtletní odměny za jeho starostování dosahovaly desetitisícových částek.

„Nepodepisoval jsem odměny v řádu milionů ročně, ani jediného milionu ročně, nikomu. Ani panu Žeberovi. Za odpovídající bych je nepovažoval,“ uvedl Mazur, který v čele radnice skončil předloni. O Žeberově možném nestandardním chování se prý dozvěděl až z anonymu, a to měsíc předtím, než byl z funkce starosty odvolán. „Až někdy v srpnu, měsíc před převratem, tedy v srpnu 2019, přišel na radnici dopis od někoho, jehož identitu neznám, který oznamoval, že pan tajemník neoprávněně nakládal s prostředky a že se (pisatel) chystá podat trestní oznámení. Jelikož se v takové věci sotva dá konat jen na základě udání, mělo by proběhnout nějaké šetření, nic jsem s tím před zmíněným převratem nestihl udělat,“ hájí se Mazur.

I před Nagyovou

Výše odměn pro tajemníka nicméně překonává i jiné známé případy, kdy se z „úředničiny“ stala pozoruhodná živnost. Naposledy vyvolala povyk ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která svým dvěma náměstkům dala odměnu přes 700 tisíc korun.

Jako „skrblík“ vypadá v porovnání s praxí na Praze 5i někdejší premiér Petr Nečas. Za něj Úřad vlády vyplatil Janě Nečasové (dříve Nagyové), ředitelce kabinetu premiéra, jež byla zároveň Nečasovou milenkou, na odměnách za tři roky 2,4 milionu korun. Tedy o milion méně, než dostal na úřadu páté městské části Žebera.

Někdejší místostarosta Prahy 5 Martin Slabý (ANO), který část Žeberových odměn podepisoval, byl jejich úhrnnou výší překvapen. „Já ta čísla neznám, tudíž vám nemohu odpovědět, zda se mi zdají adekvátní, nebo ne. Já to takto v číslech nikdy neviděl,“ tvrdí Slabý, který podepisoval odměny dle svých slov „asi čtyřikrát, když jsem byl statutárním zástupcem starosty“. „Vždy to bylo adekvátní odměnám, jež mu byly udělovány. Vždy to bylo směrované k nějaké mimořádné činnosti, jako byly například volby,“ uvedl Slabý.

Současná starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) tvrdí, že šlo o důsledek toho, že neexistoval na úřadu předpis, který by výši odměn limitoval. Zavedla proto vnitřní platový předpis, jenž toto stanovuje.

Kromě náhrady škody usilovala Praha 5 i o navrácení Žeberových odměn. Ale narazila. „Tím, že odměny byly dle všeho přiznané a podepsané starostou či místostarostou, bylo z hlediska policie vše v pořádku. Proti usnesení o odložení jsme se ohradili, ale státní zástupce naši stížnost považoval za nedůvodnou,“ napsala webu Lidovky.cz Zajíčková. Ta však, jak upozornil deník MF DNES, vyplatila Žeberovi osm platů (necelý milion korun), aby s ním mohla okamžitě rozvázat pracovní poměr dohodou.