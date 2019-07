Tajemný stavitel v hanácké mlze. Kdo stojí za ohrožením vodního pokladu na Smíchově?

PRAHA Komu patří tajemný developer, který chce na pražském Smíchově stavět na pozemcích s cennou vodou? Na Hané LN objevily případ, který by měl pražskou radnici v tomto směru aktivizovat.

Když po loňských komunálních volbách vznikla v Praze nová vláda pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), za svůj cíl si vytkla hlavně transparentnost a boj proti čemukoliv podezřelému a neprůhlednému. Praxe však tuto vznešenou ambici nabourává.

Už 223 dnů uplynulo od chvíle, kdy se LN poprvé loni v prosinci tehdy novopečeného pražského vládce Hřiba zeptaly, kdo je koncovým majitelem tajemného developera CWI Smíchov. Ten na pražském Smíchově usiluje o výstavbu bytů a kanceláří na pozemcích, pod nimiž se nachází cenný zdroj vody. Existuje obava, aby vodní dílo masivní výstavba nepoškodila.

Přes několikerá ujištění a sliby zůstává dodnes otázka na majetkové pozadí CWI Smíchov bez odpovědi. „Prosím směřujte svůj dotaz na pana náměstka Hlaváčka, velice děkuji za pochopení,“ vzkázala LN kancelář primátora Hřiba. Ani jeho první náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) po více než půl roce a několika dotazech mlhu neprosvítil. „Jde to složitě a dlouho jednáme, abychom ochránili zájmy města a dopravního podniku. Vlastnictví firem není v mé kompetenci,“ uvedl pouze Hlaváček.

Spor o utajované vodní dílo na pražském Smíchově.

Znalost celé akcionářské struktury, podložená důkazy, by přitom pro politické správce hlavního města měla mít vysokou prioritu. Jednak proto, že dotčené podzemní vodní dílo může v případě nouze po dobu deseti dnů napojit 600 tisíc Pražanů, a jde tedy o strategickou a bezpečnostní záležitost. Zadruhé pražští radní a úředníci s manažery developera již několik měsíců zasedají k jednacímu stolu, aniž by přitom s plnou jistotou věděli, kdo proti nim ve skutečnosti usedá.

Prostějovský chaos

Základní problém spočívá v offshorovém pozadí CWI Smíchov a nejistotě, kdo je v danou chvíli koncovým vlastníkem společnosti. Zástupci developera od loňského prosince tvrdí, že rozhodujícím vlastníkem firmy je podnikatel Radek Menšík. „Majoritním vlastníkem celé skupiny CWI i CWI Smíchov je Radek Menšík,“ uvedl právník Josef Březina. O tom samém se CWI Smíchov snaží přesvědčit pražské politiky, kteří se zatím s takovou odpovědí spokojili.

Jenže oficiální vyhledávače nic takového, co CWI tvrdí, neukazují. Z obchodního rejstříku není jasné, komu developerská firma patří. Polovinu akcií vlastní pražská společnost Galleta právníka Josefa Březiny, jež vystupuje za developera. Pět procent drží podnikatel Karel Kopp a zbylý pětačtyřicetiprocentní balík vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd. Minimálně na úrovni spolupráce je s CWI Smíchov spojený bývalý šéf ČEZ Martin Roman.

Komu patří podzemní vodní dílo?

LN nyní navíc zjistily, že skupina CWI se účastní obchodního sporu o výstavbu bytového domu v Prostějově-Krasicích. Z podkladů, se kterými se LN seznámily, mimo jiné vyplývá, kdo se navenek prezentuje jako vlastník pražského developera. Jméno je to vzhledem ke smíchovské kauze překvapivé, neboť v materiálech pro soud stojí, že „většinovým vlastníkem společnosti City West Investors Ltd. je dle obchodního rejstříku Spojeného království Hana Klukáčková“.

Komu tedy CWI Smíchov a její 45procentní londýnský akcionář City West Investors Ltd. patří? Menšíkovi, nebo Klukáčkové? Na konci března, kdy se LN o tento rozpor začaly zajímat, právní zástupce developera napsal, že Klukáčková je Menšíkova sestra a akcie drží na jeho přání. „Pan Menšík je od počátku jediným vlastníkem ovládajícím celou skupinu CWI a tento stav trvá i nadále. Pro úplnost pak dodávám, že paní Hana Klukáčková je sestrou pana Menšíka. Akcie drží na jeho žádost a na jeho účet dle standardní ovládací smlouvy,“ napsal Březina 8. dubna.

Zájem LN o akcionářskou strukturu zřejmě developera vyplašil. Ještě 7. dubna britský obchodní rejstřík Companies House ukazoval, že rozhodující osobou je zmiňovaná Klukáčková. Dnes už je vedena v kolonce neaktivní a místo ní je jako aktivní uvedený Menšík. S tím, že ve funkci je od 27. března 2019. Může jít o antedatovaný údaj, neboť LN mají k dispozici „print screen“ obrazovky ze 7. dubna, kdy jako jediná aktivní osoba za City West Investors Ltd. vystupovala ještě Klukáčková.

Jak překonat stavební uzávěru

Celý tento zmatek ukazuje, jak důležité je, aby hlavní město vědělo, kdo všechno za CWI Smíchov stojí. Série článků LN, které se o kauzu začaly zajímat loni v prosinci, přiměla pražské úředníky a politiky zkontrolovat okolnosti výstavby komplexu na Smíchově.

Pozemky developerské společnosti.

Na tamních pozemcích se zatím nedá stavět, neboť na nich leží stavební uzávěra. Ta mimo jiné chrání cenný vodní zdroj, který se pod pozemky nachází. Developerovi se zatím nedařilo výstavbu prosadit skrze radu hlavního města, která může stavební uzávěru odejmout. Tak to nyní zkouší přes změnu územního plánu, o kterém rozhoduje zastupitelstvo. Pokud by zastupitelé změny schválili, CWI Smíchov by mohla začít stavět.

Politici nyní vymýšlejí, jakým způsobem ustanovit znalce, kteří by celou věc posoudili.