Také chceme omezit hromadné akce, hlásí hejtman Vondrák. Musí to ale udělat hygiena

Lidovky.cz: Jaká je v Moravskoslezském kraji epidemická situace?

Za úterý máme přes tři tisíce nově nakažených, to je rekord. Situace se prostě bude zhoršovat, s tím musíme počítat. Zatím je na tom nejlépe Karlovarský kraj, ale to je dáno tím, že v minulé covidové vlně na tom byli velmi špatně. Místní se promořili, takže jejich aktuální odolnost vůči viru je vyšší. Nicméně covid se bohužel šíří dál a dál.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom nemocnice?

Špatně. Aktuálně máme v našem kraji obsazeno 703 standardních lůžek z celkových 843. Na JIP leží 99 pacientů, celková kapacita je 129 lůžek.

Lidovky.cz: Zlínský kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) od příštího týdne omezí na nejméně čtrnáct dní společenský život v kraji. Budete ho následovat?

Určitě. Na základě úterního jednání hejtmanů budeme po naší krajské hygienické stanici požadovat, aby vyhlásila omezení na konání hromadných akcí. Pokud se úplně nezastaví, tak budeme doporučovat zejména důrazné omezení vánočních trhů a podobně. Ty jsou velmi rizikové.

Lidovky.cz: Chápu to správně, že vy coby hejtman omezení nemůžete ve vašem kraji vyhlásit a musíte o to požádat hygienu?

Přesně tak, jako krajská samospráva na to nemáme právo. Proto máme v plánu požádat krajskou hygienickou stanici. Je to její kompetence a její odpovědnost. My to samozřejmě chceme s hygieniky na krajském krizovém štábu projednat, ti to musejí schválit. V daném okamžiku nemáme možnost jakkoliv omezení ovlivnit a nařídit.

Lidovky.cz: V tuto chvíli se epidemie řídí podle znění tzv. pandemického zákona. Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v úterý uvedl, že byste chtěli znění normy pozměnit. Jak a proč?

Právě kvůli tomu, abychom kompetence měli také. Požadujeme, aby se posílila pravomoc krajských úřadů a hejtmanů. To je hlavní rozdíl mezi nouzovým stavem a tím, co platí v současnosti. My aktuálně nemáme možnost do schvalování nijak vstupovat, víceméně jsme diváci v první řadě.

Lidovky.cz: Přitom se pandemický zákon schválil letos v únoru, hlasovali pro něj poslanci menšinové vládní koalice ANO a ČSSD i poslanci opozice, vyjma komunistů a SPD. Hejtmani tehdy do toho mohli mluvit. Proč už tehdy do něj nebylo zapracováno vše potřebné?

To ano, já jsem dokonce podal pozměňovací návrh. Mé požadavky ovšem byly ve značné míře vyškrtány. Sice se schválil, ale pořád nám svazuje ruce. Proto jej chceme změnit. Nemáme pravomoci, o které jsem právě já v pozměňovacím návrhu požadoval.

Lidovky.cz: Myslíte si, že ho ještě pozmění končící vláda premiéra v demisi Andreje Babiše?

To se teď nedá zvládnout. Myslím si, že je to záležitost současné sněmovny a nově nastupující vlády. Nedá se to rychle změnit.