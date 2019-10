Takový pohřeb tady ještě nebyl, prohlásil o tryzně za Gotta Babiš. Dorazí i slovenský premiér Pellegrini

PRAHA Vláda na úterním zasedání upraví usnesení ohledně pohřbu Karla Gotta na základě toho, jak se situace vyvinula. Webu Blesk.cz to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet přijal minulou středu usnesení, podle kterého měl úřad vlády zajistit organizaci státního pohřbu. Později předseda vlády upřesnil, že spíš než o klasický státní pohřeb půjde o pohřeb se státními poctami, který má jiné formální náležitosti.

Poslední rozloučení s Gottem pro veřejnost se bude konat v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Zádušní mše následující den od 11:00 bude pro pozvané hosty. Vláda na den Gottova pohřbu vyhlásila státní smutek.

Úřad vlády spolupracuje s policií, armádou i magistrátem hlavního města Prahy. Podle odhadů se očekává, že se s Gottem do Prahy přijede rozloučit až 300 000 lidí a z Německa mají být vypraveny autobusy, uvedl Babiš.

„Nabídl jsem se, protože to je obrovská akce. Takový pohřeb tady v novodobé historii nikdy nebyl,“ řekl v úterý Babiš. Gott si podle něj zaslouží, aby lidé měli možnost mu vyjádřit úctu a poklonit se mu. „Myslím, že to od nás veřejnost očekává. Samozřejmě jsem konal rychle, protože není čas a my potřebujeme mít na vše usnesení vlády,“ poznamenal s tím, že kabinet v úterý usnesení upraví.

„Spolupracujeme s magistrátem i z hlediska logistiky. Bude uzavřeno nábřeží mezi Národním divadlem a (výstavní síní) Mánes od čtvrtku půlnoci do pátku půlnoci. Uzavřena bude i městská doprava, bude to vlastně pěší zóna. Bude posílena policie, záchranná služba, sociální zázemí,“ přiblížil opatření Babiš. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) před jednáním vlády novinářům řekl, že lidé, kteří mají na starosti organizaci, už nepochybně mají informace o průběhu. Předpokládá, že kabinet je v úterý také dostane.

Premiér řekl, že neví, koho Gottova rodina pozve na zádušní mši. Pokud bude pozván, určitě přijde, poznamenal. Podle Úradu vlády Slovenské republiky se akce zúčastní i premiér Peter Pellegrini. Stejně tak by měl přijet i předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby Gott, který ovlivnil několik generací posluchačů, zemřel v úterý 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let. V posledních letech se potýkal se zdravotními problémy, podlehl akutní leukemii. Zemřel doma v kruhu svých nejbližších.