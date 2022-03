Češi mohou na Ukrajinu stále dodávat různé zbraňové systémy, včetně těžkých. Musí být ale na skladě. Ukrajinci s nimi musí umět zacházet nebo se to rychle naučit a musí to být něco, co se ukrajinským bojovníkům hodí. Pomoci mohou především protiletadlové systémy a dělostřelecká technika. Shodují se na tom vojenští analytici a další experti oslovení serverem Lidovky.cz.