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Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Leopardy mají na pásech gumové patky, díky kterým mohou bezpečně přejíždět i po silnicích, aniž by hrozilo jejich poškození.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Průjezd tanků po dálnici budil pozornost, na místo dorazili zájemci o netradiční fotky a pořizovali si je třeba i asistující pracovníci Ředitelství silnic a dálnic.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Průjezd tanků po dálnici budil pozornost, na místo dorazili zájemci o netradiční fotky a pořizovali si je třeba i asistující pracovníci Ředitelství silnic a dálnic.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4 doprovázená vyprošťovacími pásovými vozidly a vojenskou policií. Po celý den bude nacvičovat přesun po úseku dálnice D35. (16. června 2026)
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA