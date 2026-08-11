„Útočníka zadrženého v pátek v Tanvaldu, jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, spáchaného na dvou osobách,“ uvedli dnes policisté na síti X.
Podle zjištění CNN Prima News byl útočníkem zhruba čtyřicetiletý muž, který žil na tamní ubytovně. Podle sousedů napadení předcházel spor s majitelkou domu, které muž neplatil nájem.
„Měl se vystěhovat, ale nechtěl. Tak mu paní domácí vypnula elektriku, a to byla asi poslední kapka,“ popsal pro CNN Prima News muž, který bydlí na stejném patře.
V pátek se na chodbě domu strhla hádka mezi problémovým nájemníkem a majitelkou domu. Ta údajně vyvrcholila fyzickým napadením. Ženě podle sousedů na pomoc přispěchal další z nájemníků následovaný svou manželkou.
Muž na ně zaútočil nožem a ženě nastříkal do očí slzotvorný plyn, majitelku pak pronásledoval před dům, kde ji bil, líčili sousedé. Podle jednoho svědectví ženu tloukl předmětem vypadajícím jako palička na maso. „Nějaký pán z balkonu na něj křičel, ať toho nechá, ale nepřestal. Byla celá zkrvavená, ještě asi dvakrát volala pomoc. Pak už se ani nehnula,“ píše web líčení svědků s tím, že se zřejmě pachatel v nastalém zmatku vytratil, zabarikádoval se v bytě, kde se také pobodal.
Policisté případ blíže komentovat nechtějí a popsané události tak nepotvrdili. „Je to stále čerstvý případ. Nechceme v tuto chvíli zveřejňovat informace o průběhu, protože vyslýcháme další svědky,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že nebude upřesňovat ani aktuální zdravotní stav obětí či útočníka.
Dva pacienti byli v pátek 7. srpna letecky transportováni do nemocnic v Liberci a v Hradci Králové, třetího odvezli do liberecké nemocnice sanitkou. Jedním ze zraněných byl i údajný pachatel útoku.