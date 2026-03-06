K tragédii došlo v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jizerských horách.
„Mladý lyžař z dosud nezjištěných příčin v průběhu své jízdy narazil do stromu. Bohužel i přes veškerou snahu všech záchranářů v místě události mladý muž zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. „Veškeré okolnosti celé tragické události nyní na místě šetří jablonečtí kriminalisté,“ dodala mluvčí.
U neštěstí zasahovali krajští záchranáři, kteří povolali vrtulník. „Na místě probíhala několik desítek minut resuscitace, ale bohužel byla neúspěšná a náš lékař konstatoval smrt,“ zmínil mluvčí záchranné služby Michael Georgiev a doplnil, že se jednalo o velmi mladého muže.
Ředitel Ski bižu Pavel Bažant, která areál provozuje, neví, co se mohlo stát. „Je nám to moc líto. Bylo to za normálního provozu, tratě byly upravené, v dobrém stavu, moc lidí nebylo a nevíme, proč se to stalo. Musel vyjet mimo sjezdovku. Proč? To je otázka vyšetřování,“ uvedl Bažant.
Na Jablonecku jde v krátké době o druhou tragickou nehodu na sjezdovce. V Harrachově v Krkonoších zemřela v pátek 20. února seniorka po střetu s jiným lyžařem jedoucím na takzvané monolyži.