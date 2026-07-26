S vetem jsme počítali, přiznala Malá. Vláda veřejnosti denně lže, kritizovala Decroix

„My jsme s tím prezidentským vetem počítali. Pan prezident jasně avizoval, že má prostředky, jak vládě znepříjemňovat život,“ řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Malá. Koalice ale podle ní na konci léta veto „naprosto hravě“ přehlasuje. „Všichni poslanci s tímto termínem počítají už od konce června,“ dodala.
Pokud by se tak nestalo a koalice by veto nepřehlasovala, byl by to podle Malé problém. „Museli bychom omezit výdaje do zdravotnictví, do dopravy, do bezpečnosti. Takže komplikace to je, ale my jsme na to připraveni a hravě to zvládneme,“ doplnila. Ministři však budou i připraveni škrtat.
Prezident však podle Decroix neříká, že by se nemělo investovat. Pouze říká, jakým způsobem to dělat. „Sestavit rozpočet je složitá disciplína, přesto se minulé vládě dařilo snižovat schodek. Tato vláda si však jen připravuje únikové doložky,“ podotkla poslankyně a exministryně spravedlnosti. Podle ní se současná vláda ani nesnaží dluhy snižovat.
Opozice připravuje ústavní žalobu
„Toto je lhaní veřejnosti. Tato vláda lže veřejnosti denně,“ uvedla Decroix směrem k vetované novele. I když Pavla koalice přehlasuje, pro což má dost hlasů, Babišova vláda ještě nemá úplně vyhráno. Spor o možnost zadlužování totiž zřejmě skončí až u Ústavního soudu, jak už opozice v týdnu avizovala. „Bude na tom pracovat kolektiv autorů,“ potvrdila v debatě exministryně spravedlnosti. Ona mezi nimi prý nebude.
Podle Malé prezident v rámci rozpočtu změnil rétoriku. „V roce 2024 rozpočtu Fialovy vlády nedal veto s tím, že je sestavování rozpočtu odpovědností vlády,“ řekla. Babišova vláda ale ve středu veto dostala.
Po prezidentově vetu zákona o rozpočtové odpovědnosti se konflikt mezi Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše nadále eskaluje a nic nenasvědčuje tomu, že by se měla situace v dohledné době zklidnit. „Stal se lídrem opozice,“ zopakovala v debatě vládní zmocněnkyně pro lidská práva.
„Zatím jsem tento vztah Hrad – vláda nekomentovala, ale šokuje mě, jak evidentní je, že pan prezident otevřeně fandí těm lidem, kteří tu vládli poslední čtyři roky,“ dodala Malá. Přičetla to i neschopnosti současné opozice. Podle Decroix se nyní nacházíme v alternativní realitě, kde všichni, kdo jsou proti Andreji Babišovi, jsou ihned označováni jako opoziční. „Babiš rozvrací ústavní zvyklosti,“ řekla.
Vláda je připravena na další veta
Podle Malé je vláda připravena na další veta. „A to jak ze strany prezidenta, tak i Senátu. Jsme na to připraveni a ty hlasy na to mít budeme,“ uvedla s tím, že by v příští prezidentské volbě měla koalice přijít s vhodným kandidátem, který Petra Pavla porazí.
Decroix podporu Pavla ve volbách v roce 2028 ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. „To záleží, jací budou ti další kandidáti. Je ale zřejmé, že jestli někdo už začal kampaň, tak je to současná vládní koalice,“ podotkla. Malá s jejími slovy nesouhlasila.
K prezidentovu vetu i sílícímu konfliktu s Hradem se v neděli na sítích vyjádřil i premiér Andrej Babiš. „My jsme konflikt s prezidentem určitě nevyvolali. Já jsem byl velice trpělivý, protože pan prezident nás systematicky kritizuje a útočí proti nám od nástupu do své funkce,“ zopakoval Babiš. Řekl také, že vláda nemá o střet s prezidentem zájem. „Je mi to líto. Samozřejmě současná opozice nemá co nabídnout, tak se toho pan prezident zhostil,“ dodal.
Poslanecká sněmovna se kvůli přehlasování Pavlova veta sejde v srpnu. Schůze se uskuteční 25. srpna. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě může prezidentovo veto přehlasovat nejméně 101 hlasy poslanců. Premiér Andrej Babiš již ve středu řekl, že udělá vše pro to, aby koalice Pavla přehlasovala.
Pavel ve středu vetoval novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila současná vláda přes veto Senátu, umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky.
„Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů, a samozřejmě ohrožuje i výstavbu energetických zdrojů,“ reagoval Babiš. Pavlův krok označil za aktivistické veto.
Změna rozpočtových pravidel, o kterou jde, vládě umožní utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.