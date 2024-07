Inspirace v Německu za 13 miliard. Česká armáda plánuje nákup dalších Tater

Ministerstvo obrany plánuje nákup těžkých nákladních automobilů Tatra T-815. Rámcová smlouva, o které bude informovat v polovině července vládu, by umožnila do konce září 2031 nakoupit až 872 terénních automobilů tří typů v celkové ceně do 13,35 miliardy korun.