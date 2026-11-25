Senát zdůraznil, že kárná odpovědnost za rozhodovací činnost soudce přichází v úvahu jen ve výjimečných případech, kdy soudce ignoruje zákon, postupuje zcela svévolně nebo nerespektuje pokyny nadřízeného soudu.
„Kárný senát si samozřejmě uvědomuje tragické okolnosti, avšak ani tak závažný následek nemůže zpětně vytvářet kárnou odpovědnost tam, kde nebylo prokázáno například svévolné jednání soudce,“ uvedla předsedkyně kárného senátu pražského vrchního soudu Michaela Pařízková.
„Dokazování nemůže být bezbřehé. Každý soudce s dlouholetou praxí ví, že nikdy nemůže být úplné,“ poznamenala s tím, že po bitvě je každý generál a že nikdy nemůže existovat stoprocentní jistota, že dítě bude u rodičů v bezpečí.
Tejc žádal pro Kimmelovou roční snížení platu o 30 procent. Z účasti u kárného řízení se dnes omluvil pro pracovní povinnosti, nedorazila ani Kimmelová. Ta soudu zaslala omluvu počátkem listopadu s tím, že se stará o své pětiměsíční dítě.
Kimmelová svěřila Viktorku do péče biologických rodičů s dohledem sociálních pracovníků půl roku předtím, než dítě rukou otce zemřelo. Podle Tejce se při tom dopustila excesu v rozhodovací činnosti. Šéfka justiční sekce ministerstva spravedlnosti Kateřina Skalková dnes u soudu zdůraznila, že nejde o nesouhlas s právním názorem Kimmelové ani o snahu zpětně hodnotit její rozhodnutí pod vlivem smrti malé Viktorky. Tejc podle ní ctí nezávislost soudců a nepřičítá soudkyni odpovědnost za vraždu dítěte.
Ministr nezpochybňoval, že Kimmelová provedla dokazování, tvrdil ale, že některé důkazy opomenula a jiné si neopatřila. Nezjistila podle něj natolik stabilní rodinnou situaci, aby bylo bezpečné svěřit do ní tříleté dítě. Otec totiž už od dospívání užíval drogy a trpěl psychickým onemocněním. „Tragickou událost nemohla předvídat, mohla a měla ale posoudit, zda situace je stabilní a bezpečná,“ řekla Skalková. Ministr chtěl podle ní kárnou žalobou přispět i k tomu, aby se podobné situace neopakovaly.
Soudkyně Kimmelová k věci dříve uvedla, že všichni včetně tehdejších pěstounů dítěte se vzdali práva na odvolání proti jejímu rozhodnutí. Poukázala na psychiatrický posudek, který si opatřila a podle nějž byl otec při plné abstinenci schopen o dítě pečovat. Tento závěr podle ní podpořily i zprávy z terapií a odborných zařízení, podle kterých otec vedl řádný život, pracoval a dlouhodobě abstinoval.
Advokát soudkyně zkritizoval Tejce, zmínil pochybnosti
„Pokud s rodiči souhlasí pěstouni, nemá opatrovnický soudce příliš široké mantinely pro rozhodování,“ podotkl dnes advokát Kimmelové Martin Vychopeň. Podle něj není pravda, že by soudkyně nedostatečně obstarala, zkoumala a hodnotila důkazy.
Upozornil také na to, že jako exces lze zhodnotit jen to, pokud je rozhodnutí soudce „v do nebe volajícím rozporu“ s obsahem spisu. „Tragická událost ukázala, že následná kooperace mezioborových složek není natolik dobrá, aby byly schopné podobná rozhodnutí realizovat,“ řekl. Zkritizoval také Tejce za to, že kárnou žalobu podal na základě informací z médií, tento způsob podle něj vzbuzuje pochybnosti.
Tejc reagoval, že dnešní rozhodnutí kárného senátu ho zklamalo, byť jej respektuje. Podá odvolání.
„Nezávislost soudců nesmí znamenat jejich neodpovědnost. Kárnou žalobu jsem podal, protože jsem přesvědčen, že se v tomto případě jednalo o excesivní soudní rozhodnutí. A na tom se nic nemění. Malé Viktorce už bohužel život nikdo nevrátí. Musíme ale udělat maximum pro to, aby se podobné tragédie neopakovaly. Aby soudci ke každému případu přistupovali pečlivě, věnovali mu dostatek pozornosti a důkladně zvažovali všechny okolnosti. Zvlášť když rozhodují o osudech malých dětí a jejich bezpečí. Bezpečí dětí musí být vždy na prvním místě,“ sdělil.
Policie otce po brutálním usmrcení dítěte stíhá za opilství, podle znaleckého posudku totiž nebyl po požití drog příčetný. Tejc nechal zpracování posudku prověřit.
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30. března 2026