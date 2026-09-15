„Nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové jsem dnes odeslal dopis s usnesením vlády, které stanovuje priority trestní politiky. Kvituji její vyjádření, že státní zástupci budou postupovat podle všech zásad trestního řízení. Nic jiného jsem ani neočekával,“ uvedl na síti X ministr spravedlnosti.
Dodal také, že vláda ani ministr spravedlnosti nemohou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech. Podle něj má však vláda jako vrcholný orgán výkonné moci právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité.
„Věřím, že náš cíl je společný: aby pachatelé závažných násilných a sexuálních trestných činů odcházeli od soudu se spravedlivými tresty. A zároveň aby byla důsledně respektována základní práva a svobody, zejména svoboda projevu a právo na nutnou obranu. S paní nejvyšší státní zástupkyní chci o těchto prioritách osobně jednat a hledat cestu, jak je v mezích zákona naplňovat,“ řekl dále Tejc.
Mezi priority uvedené v dopise patří například posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, včetně zvýšení odpovědnosti intoxikovaných pachatelů, nebo otázka adekvátních trestů. Ta se má týkat také pachatelů sexuálních trestných činů, domácího násilí či kriminality páchané na zvířatech. To vše je podmíněné modernizací trestního řádu a dostatečným financováním.
Část dopisu se také věnuje problematice svobody slova. „U těchto trestných činů se více než u jiných projevuje zásada ultima ratio, z níž vyplývá, že prostředky trestního práva by měly být postihovány pouze ty nejzávažnější projevy protispolečenské činnosti, které výrazným způsobem zasahují do práv jiných osob nebo zásadně ovlivňují veřejný pořádek,“ uvádí dokument.