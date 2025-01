Televize CNN propustí stovky zaměstnanců, mění orientaci na globální publikum

CNN aktuálně celosvětově zaměstnává přibližně 3500 lidí. Snižování počtu pracovních míst podle CNBC přichází v době, kdy se CNN pokouší o přechod z dosavadní lineární televizní nabídky na produkty digitálního předplatného s tím, že snižování stavů televizi pomůže ušetřit na výrobních nákladech a konsolidovat týmy.

Část pořadů vyráběných v New Yorku nebo Washingtonu by se také mohla přesunout do Atlanty, kde je podle zdrojů CNBC výroba levnější.

Obě zpravodajské organizace čekaly s oznámením o propouštění do pondělní prezidentské inaugurace, píše CNBC. Dodala, že stále méně lidí sleduje lineární televizi a stále více jich konzumuje zpravodajství prostřednictvím streamovacích služeb a sociálních médií.

Už na začátku měsíce oznámil propouštění deník The Washington Post, jehož vlastníkem je zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos. Skončit mají přibližně čtyři procenta zaměstnanců, což odpovídá přibližně stovce lidí.