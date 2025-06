Televizní poplatek musí platit i OSVČ. Registrovat se má každý, i bez zaměstnanců

Novela zákona o koncesionářských poplatcích otevřela několik Pandořiných skříněk. Skutečná bomba pak vybuchla v nitru firem, pro které se poplatky nejen zvýšily, ale zcela se změnily podmínky placení, které se nově odvíjejí od počtu zaměstnanců, nikoli počtu přijímačů. Ale pozor, nejedná se pouze o právnické subjekty, ale rovněž o podnikající fyzické osoby.

Tady však vzniká zádrhel a další neintuitivní administrativní krok, jímž novela zatěžkala nervy poplatníků. Nezáleží totiž na tom, kolik máte ve firmě rádií, mobilů nebo televizí. Přihlásit by se měla většina podnikatelů a OSVČ (osob samostatně výdělečně činných), přestože platit poplatek nemusí. Zdá se vám šedivá teorie z pohledu zákona nelogická? Uvidíme, jak moc zelený bude strom praxe.

Jaká pravidla platí pro firmy?

Kde se přihlásit? Všechny osoby a firmy by se ze zákona měly přihlásit do 15 dnů od chvíle, kdy se staly poplatníkem: v účtu poplatníka na webových stránkách České televize

v účtu poplatníka na webových stránkách Českého rozhlasu

prostřednictvím služby SIPO.

Poplatníkem je každá fyzická i právnická osoba, která vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, tedy televizi, rádio, ale i mobilní telefon, počítač, notebook či tablet s připojením k internetu.

Zákon však také určuje několik kategorií poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Kromě jednotlivců jde především o společnosti, které provozují vysílání ze zákona, držitelé licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání a zaměstnavatelé s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením. Na ostatní podnikatele se vztahuje oznamovací povinnost.

Pozor! Firmy pronajímající dopravní prostředky vybavené rozhlasovým a televizním přijímačem (např. autorádiem) musí odvádět poplatek za každý prostředek zvlášť.

Musí se k poplatku přihlásit i OSVČ?

Bohužel nestačí, že jste přihlášení k poplatkům doma. Pokud jste současně OSVČ, měli byste se také zvlášť přihlásit jako podnikající fyzická osoba, protože domácnost a OSVČ jsou z pohledu zákona dvě samostatné entity a nelze je slučovat.

Pro podnikající fyzické osoby pak platí stejná pravidla jako pro právnické osoby, a OSVČ by se tedy by se tedy měly z titulu podnikání k poplatku rovněž přihlásit a současně nahlásit počet zaměstnanců na plný úvazek, tedy 0 – 24, a počet pronajímaných dopravních prostředků, tedy 0. „Málo se to ví, ale poplatníkem jsou i všechny OSVČ. Takže já jsem třeba musel k registraci ,za rodinu’ ještě přidat vedle domácnosti sebe (platím za své podnikatelské já sice 0 Kč, ale v evidenci s tou nulou být musím),“ vyjádřil se pro iDNES.cz jeden ze čtenářů Marek Demčák.

Placení poplatků v závislosti na počtu zaměstnanců

Pokud však máte jako podnikatel méně než 25 zaměstnanců na plný úvazek, sice pro vás platí oznamovací povinnost, ale podle zákona poplatky platit nemusíte. „Nezáleží na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců. Pokud se tedy jedná o podnikatele, který má méně než 24,49 přepočtených plných úvazků, musí hradit poplatek pouze za svou domácnost za předpokladu, že vlastní zařízení schopné přijímat televizní vysílání,“ dodává k tomu Radek Konečný z tiskového oddělení České televize.

Výše násobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku, který je povinna platit právnická nebo podnikající fyzická osoba v závislosti na počtu zaměstnanců: Počet zaměstnanců v pracovním poměru Výše násobku rozhlasového a TV poplatku 0 – 24 nemusí platit 25 – 49 5násobek 50 – 99 10násobek 100 – 199 20násobek 200 – 249 30násobek 250 – 499 70násobek více než 500 100násobek

Počítají se i částečné úvazky?

Firmy jsou povinné platit rozhlasový a televizní poplatek, pokud mají 25 a více zaměstnanců na plný úvazek. Nejedná se tedy o součet jednotlivých zaměstnanců, ale úvazků. Částečné úvazky je pak nutné podle jejich rozsahu přepočítat na plné. DPP a DPČ (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) se nezapočítávají.

Je vás moc, radši se nepřihlašujte vůbec!

Provozovatelé veřejnoprávního vysílání však sami přiznávají, že ohlašovací povinnost u firem s méně než 25 zaměstnanci zatěžuje celý proces. Velké množství malých firem a podnikatelů by se totiž pouze přihlašovalo k nulovému poplatku, přesněji při přihlášení dokládali, že díky malému počtu zaměstnanců platit nemusí.

Dle vyjádření zástupkyně Českého rozhlasu Blanky Bumbálkové není tento administrativní krok z hlediska objemu takových firem vůbec vítaný: „Vzhledem k tomu, že v České republice je přibližně 2,5 milionu podnikatelských subjektů, není žádoucí, aby všechny právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající posílaly čestné prohlášení, že nemají zaměstnance a nepronajímají dopravní prostředky, míněno jako předmět podnikání. Tímto je aktivně k tomuto úkonu nevybízíme, ale mohou tak učinit na webových stránkách Českého rozhlasu.“

Že se OSVČ a firmy pod 25 zaměstnanců z pohledu ČT a ČRo přihlašovat nemusí, potvrzuje i Radek Konečný z České televize: „Jestliže firma dosud poplatky nehradila a má méně než 24,49 přepočtených plných úvazků, nemusí podnikat žádné kroky.“

A co firmy, které už poplatek platí?

Firmy, které dosud platily v závislosti na počtu přijímačů, musí do 30. června 2025 nahlásit, ideálně prostřednictvím formuláře na webu tvpoplatky.cz, počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky. „Pokud zástupce společnosti vyplní počet úvazků nižší než 24,49, bude evidence od následujícího měsíce deaktivována (v aktuálním přechodném období bude provedeno od 1. 7. 2025). V případě změny počtu zaměstnanců nad limit může být stejná evidence opět reaktivována (např. přímo v účtu poplatníka nahlášením změny počtu zaměstnanců),“ doplňuje Radek Konečný.