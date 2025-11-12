První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen nositelem československého prvenství v umělém zasněžování, ale místní lyžaři si komfort umělého sněhu užili jako první i v celém tehdejším socialistickém bloku.
Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém bloku.

Lyžařský areál Zadní Telnice
Zařízení, které za vhodných teplotních podmínek přetváří vodu ve sníh, si nechali patentovat Američané v roce 1954 a k použití byla tato technika připravena už na zimní olympiádu ve Squaw Valley v roce 1960.

První československé sněhové dělo dovezl telnický lyžařský klub z Rakouska, pod vedením profesora ČVUT Vladimíra Chlumského je ale zdejší technici upravili pro místní podmínky a také vyrobili další tři děla.

Pod sjezdovkou bylo protaženo 500 metrů potrubí, areál dostal kompresorovou strojovnou, nádrž na vodu s čerpadly a chladicím zařízením. Premiéru výroby umělých vloček ale pokazila příroda, protože v „den D“ začalo normálně sněžit.

Pro lyžařské středisko v Telnici bylo sněhové dělo vysvobozením. Jeho sjezdovky, tehdy dostupné z Ústí nad Labem tramvají, často trpěly kvůli nevelké nadmořské výšce nedostatkem sněhu.

„O umělém sněhu se doslechl i národní mančaft a přijel na Telnici trénovat. Jenže jsme ještě nebyli hotoví, takže se museli také zapojit do práce. Když jsme osazovali rozvaděč, slovenský reprezentant Gregor Synay přišel o prst,“ vyprávěl před lety Jindřich Holinger, dlouholetý činovník lyžařského klubu v Telnici.

Sněhová děla fungují stále na podobném principu, jaký použili před desítkami let průkopníci umělého zasněžování. Voda proudí do trysky děla a do té je současně kompresorem pod velkým tlakem pumpován podchlazený vzduch. Ten způsobí, že se voda při vystřelení z děla „rozprskne“ na obrovské množství malých kapek, které na studeném vzduchu krystalizují a na zem dopadají již ve formě vloček.

Zejména po roce 1989 se sněhová děla rozšířila do většiny českých lyžařských středisek, které díky nim mohou fungovat i dnes, kdy stále častěji bojují s nedostatkem přírodního sněhu.

