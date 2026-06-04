Téměř 200 tisíc blesků za jediný den. Evropu zasáhly silné bouřky a tornádo

  14:05aktualizováno  14:05
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Astronomické léto sice ještě nezačalo, počasí ho ale už připomíná. Vedle horkých dnů se Evropou prohánějí silné bouřky. V úterý podle serveru Blitzortung udeřilo na kontinentu téměř 200 tisíc blesků, v Itálii se navíc ve středu ráno objevilo tornádo.
Podle detekční sítě Blitzortung bylo v úterý do 23:47 hodin nad Evropou...

Podle detekční sítě Blitzortung bylo v úterý do 23:47 hodin nad Evropou zaznamenáno 197 066 bleskových výbojů. | foto: ČHMÚ

Po přechodu fronty začne do střední Evropy od jihozápadu zasahovat tlaková...
Ve čtvrtek odpoledne začne podle ČHMÚ od západu přibývat oblačnosti a v západní...
Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes převážně polojasno až...
Fotografie meteorologického jevu, známého jako shelf cloud (húlava),...
11 fotografií

V posledních dnech je počasí jako na houpačce. Slunečné počasí střídá zvýšená oblačnost s bouřkami a srážkami, místy i vydatnými. Po přechodu front se totiž do střední Evropy velmi rychle rozšiřují oblasti vyššího tlaku vzduchu a zároveň dochází k rychlému úbytku srážek i oblačnosti.

V Česku se objevily bouřky zejména na jihozápadě Čech. Podle radarových odhadů při nich napršelo kolem 15 mm srážek. Nejvyšší úhrn zaznamenala stanice v Černé v Pošumaví, kde spadlo 14,5 milimetrů.

V Evropě napáchaly bouřky větší škody

Sever Itálie v úterý zasáhla série velmi intenzivních supercelárních bouří, které bývají spojovány s nejničivějšími projevy počasí. V okolí jezera Lago Maggiore při nich napršelo až 230 milimetrů srážek. Problémy hlásily také oblasti kolem Turína a Cunea, kde kroupy a velmi silný vítr způsobily rozsáhlé škody. Ve středu ráno navíc zasáhlo severovýchodní část Říma tornádo, které způsobilo škody a výpadky elektřiny.

Silné bouřky zasáhly také Chorvatsko, Slovinsko a Německo. Nepříznivé počasí přitom v části Evropy nekončí ani ve čtvrtek.

Podle detekční sítě Blitzortung bylo v úterý do 23:47 hodin nad Evropou zaznamenáno 197 066 bleskových výbojů.
Po přechodu fronty začne do střední Evropy od jihozápadu zasahovat tlaková výše, která přinese postupné ustávání srážek a vyjasňování.
Ve čtvrtek odpoledne začne podle ČHMÚ od západu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se místy objeví déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes převážně polojasno až jasno. Teploty vystoupí na 23 až 28 °C, na západě Čech a na východě území kolem 21 °C.
11 fotografií

Němečtí meteorologové varují zejména na jihu země před dalšími silnými bouřkami doprovázenými přívalovým deštěm, krupobitím a nárazy větru. Ojediněle nelze vyloučit ani velmi silné poryvy přesahující 120 kilometrů za hodinu nebo vznik krátkodobých tornád.

V Česku mají být v pátek bouřky jen ojediněle, nejvyšší teploty budou sahat od 17 do 21 °C, na severovýchodě až 24 °C. „Víkend přinese už slunečnější počasí a mírné oteplení. V neděli se na jihu Moravy teploty opět dostanou až na 28 °C,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Čeká nás extrémní léto?

K extrémním teplotám letos může přispět i klimatický jev El Niňo, který podle odborníků spolu s globálním oteplováním zvýší pravděpodobnost teplotních rekordů a výkyvů počasí v Evropě i ve světě.

„Je velká pravděpodobnost, že letní měsíce budou ve střední Evropě nadprůměrně teplé,“ uvedla meteoroložka Taťána Míková v Rozstřelu na iDNES.cz.

Srážek by přitom podle současných předpokladů mělo spadnout zhruba obvyklé množství.

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