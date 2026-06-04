V posledních dnech je počasí jako na houpačce. Slunečné počasí střídá zvýšená oblačnost s bouřkami a srážkami, místy i vydatnými. Po přechodu front se totiž do střední Evropy velmi rychle rozšiřují oblasti vyššího tlaku vzduchu a zároveň dochází k rychlému úbytku srážek i oblačnosti.
V Česku se objevily bouřky zejména na jihozápadě Čech. Podle radarových odhadů při nich napršelo kolem 15 mm srážek. Nejvyšší úhrn zaznamenala stanice v Černé v Pošumaví, kde spadlo 14,5 milimetrů.
V Evropě napáchaly bouřky větší škody
Sever Itálie v úterý zasáhla série velmi intenzivních supercelárních bouří, které bývají spojovány s nejničivějšími projevy počasí. V okolí jezera Lago Maggiore při nich napršelo až 230 milimetrů srážek. Problémy hlásily také oblasti kolem Turína a Cunea, kde kroupy a velmi silný vítr způsobily rozsáhlé škody. Ve středu ráno navíc zasáhlo severovýchodní část Říma tornádo, které způsobilo škody a výpadky elektřiny.
Silné bouřky zasáhly také Chorvatsko, Slovinsko a Německo. Nepříznivé počasí přitom v části Evropy nekončí ani ve čtvrtek.
Němečtí meteorologové varují zejména na jihu země před dalšími silnými bouřkami doprovázenými přívalovým deštěm, krupobitím a nárazy větru. Ojediněle nelze vyloučit ani velmi silné poryvy přesahující 120 kilometrů za hodinu nebo vznik krátkodobých tornád.
V Česku mají být v pátek bouřky jen ojediněle, nejvyšší teploty budou sahat od 17 do 21 °C, na severovýchodě až 24 °C. „Víkend přinese už slunečnější počasí a mírné oteplení. V neděli se na jihu Moravy teploty opět dostanou až na 28 °C,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Čeká nás extrémní léto?
K extrémním teplotám letos může přispět i klimatický jev El Niňo, který podle odborníků spolu s globálním oteplováním zvýší pravděpodobnost teplotních rekordů a výkyvů počasí v Evropě i ve světě.
„Je velká pravděpodobnost, že letní měsíce budou ve střední Evropě nadprůměrně teplé,“ uvedla meteoroložka Taťána Míková v Rozstřelu na iDNES.cz.
Srážek by přitom podle současných předpokladů mělo spadnout zhruba obvyklé množství.