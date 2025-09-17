Tempel strávil ve vězení téměř 20 let. Téměř desetimilionová částka, kterou muž dohromady dostane, patří k nejvyšším odškodněním, které české soudy za stíhání přiznaly.
Z vězení byl propuštěn v říjnu 2021. Do srpna 2016 byl ale za mřížemi i kvůli loupeži. Zproštěn obžaloby z vraždy byl pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS).
Prvoinstanční soud přiznal muži náhradu škody ve výši téměř 8,9 milionu korun. Nejvyšší částku stanovil za nezákonný pobyt ve výkonu trestu. Vycházel přitom z dřívějšího odškodnění pro Lukáše Nečesaného, který strávil dva roky za mřížemi za pokus o vraždu.
Částku za den vězení ale Tempelovi ještě navýšil. Podle odvolacího senátu jsou oba případy opravdu srovnatelné, muž by ale neměl dostat tolik, kolik určil prvoinstanční soud. Snížil také odškodnění za újmu na zdraví.
Tempel, který se proti prvoinstančnímu verdiktu odvolal, argumentoval při svých požadavcích kauzami ze zahraničí. V Česku podle mužova advokáta Jakuba Kříže nemá obdoby. „Případ žalobce je nejextrémnějším případem justičního omylu v novodobé historii České republiky,“ prohlásil.
Odvolací senát však jeho odůvodnění neuznal. „Je třeba vycházet z judikatury českých soudů. Je potřeba stanovit takové zadostiučinění, které bude odpovídat ekonomické realitě České republiky,“ uvedla soudkyně Patricie Adamičková.
Štrasburský soud Českou republiku zkritizoval za „významné selhání justice“ při projednávání Tempelova případu. Pochybení spočívalo v délce řízení, ale také v přesunu věci z Plzně do Prahy a v tlaku odvolacího soudu na prvostupňový senát. Podle nálezu vrchní soud v podstatě sám hodnotil některé důkazy, třeba věrohodnost klíčového svědka, aniž je sám provedl. Dokazování se odehrávalo u krajského soudu.
Dvojnásobná vražda, za kterou byl muž potrestán, se stala na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit.
Následně údajně muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku. Tempel od počátku tvrdil, že je nevinný.