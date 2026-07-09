Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

„České finále ve Wimbledonu. Historický okamžik a mimořádný úspěch českého tenisu. Jsem na vás obě hrdý a děkuji za inspiraci i za to, jak skvěle reprezentujete Českou republiku. Hodně štěstí ve finále!“ napsal prezident Pavel na síti X. Tam své gratulace zveřejnili i další čeští politici.
Mezi nimi například premiér, který píše o „fenomenálním úspěchu českého tenisu“. „Moc gratuluju Karolíně Muchové i Lindě Noskové k postupu do finále Wimbledonu! Celá země je na vás pyšná, Česká republika bude mít vítězku Wimbledonu,“ uvedl.
Poté, co Muchová v dramatickém duelu přemohla Američanku Coco Gauffovou, si o grandslamový titul zahraje proti Noskové, jež ve druhém semifinále přehrála Ukrajinku Martu Kosťukovou. Ve Wimbledonu se tak poprvé v historii uskuteční ryze české finále.
„Ať už v sobotu zvedne trofej kterákoli z nich, vyhraje Česko. Obě dámy ukázaly obrovské srdce a bojovnost, na kterou můžeme být všichni hrdí,“ míní šéf ODS Kupka a vzkazuje, že palce bude držet oběma hráčkám.
Jeho předchůdce ve funkci a expremiér Petr Fiala v krátkém tweetu ohodnotil výkon tenistek slovem „skvělý“. Šéf Senátu zase slovem „fantastický“, přičemž podle něj jde o úspěch nejen Noskové a Muchové, ale celého českého ženského tenisu. „Obrovská gratulace a velká radost a hrdost,“ dodal.
„Co si budeme povídat, ušetří to u televize spoustu nervů. Gratuluji a jdu promyslet, komu v sobotu fandit. Nejspíš dobrému tenisu!“ komentuje zase předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. O „fantazii“ píše i poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Český ženský tenis znovu ukazuje, že je teď nejlepší na světě. Moc gratuluji!“ S gratulacemi se připojila i europoslankyně Danuše Nerudová.