Jsem na vás obě hrdý! Českým tenistkám pogratulovali Pavel, Babiš i Vystrčil

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  20:59aktualizováno  20:59
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Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu.

Karolína Muchová se raduje z postupu do finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová sleduje svůj úder v semifinále Wimbledonu.
Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!
Linda Nosková v semifinále Wimbledonu.
Linda Nosková se raduje ze získaného bodu v semifinále Wimbledonu.
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Na historický úspěch českých tenistek ve Wimbledonu reagují i čeští politici. Karolíně Muchové a Lindě Noskové na sociálních sítích pogratuloval prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo předseda ODS Martin Kupka. „Jsem na vás obě hrdý,“ vzkázal prezident.

„České finále ve Wimbledonu. Historický okamžik a mimořádný úspěch českého tenisu. Jsem na vás obě hrdý a děkuji za inspiraci i za to, jak skvěle reprezentujete Českou republiku. Hodně štěstí ve finále!“ napsal prezident Pavel na síti X. Tam své gratulace zveřejnili i další čeští politici.

Mezi nimi například premiér, který píše o „fenomenálním úspěchu českého tenisu“. „Moc gratuluju Karolíně Muchové i Lindě Noskové k postupu do finále Wimbledonu! Celá země je na vás pyšná, Česká republika bude mít vítězku Wimbledonu,“ uvedl.

Poté, co Muchová v dramatickém duelu přemohla Američanku Coco Gauffovou, si o grandslamový titul zahraje proti Noskové, jež ve druhém semifinále přehrála Ukrajinku Martu Kosťukovou. Ve Wimbledonu se tak poprvé v historii uskuteční ryze české finále.

„Ať už v sobotu zvedne trofej kterákoli z nich, vyhraje Česko. Obě dámy ukázaly obrovské srdce a bojovnost, na kterou můžeme být všichni hrdí,“ míní šéf ODS Kupka a vzkazuje, že palce bude držet oběma hráčkám.

Jeho předchůdce ve funkci a expremiér Petr Fiala v krátkém tweetu ohodnotil výkon tenistek slovem „skvělý“. Šéf Senátu zase slovem „fantastický“, přičemž podle něj jde o úspěch nejen Noskové a Muchové, ale celého českého ženského tenisu. „Obrovská gratulace a velká radost a hrdost,“ dodal.

„Co si budeme povídat, ušetří to u televize spoustu nervů. Gratuluji a jdu promyslet, komu v sobotu fandit. Nejspíš dobrému tenisu!“ komentuje zase předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. O „fantazii“ píše i poslanec TOP 09 Marek Ženíšek. „Český ženský tenis znovu ukazuje, že je teď nejlepší na světě. Moc gratuluji!“ S gratulacemi se připojila i europoslankyně Danuše Nerudová.

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