Katolická fakulta UK má podle auditu příliš studentů a učitele beze smlouvy

Králíčková vyzvala vedení fakulty i ke smíru s historikem Tomášem Petráčkem, který byl loni ze školy propuštěn.

Audit našel podle Králíčkové několik drobných a tři významná pochybení. Jedním z nich jsou personální kroky vedení fakulty. „Audit potvrdil pochybnosti, které vedení vyjadřovalo od počátku,“ řekla Deníku N rektorka.

Audit podle Králíčkové našel i další dvě významná pochybení. Prvním je to, že na bakalářském oboru filozofie a etika bylo přihlášeno násobně víc studentů, než by mělo být. Dalším problémem je to, že část pedagogů na fakultě působí bez smlouvy.

Vedení katolické fakulty propustilo Petráčka loni v létě. Děkan Vojtěch Novotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností. Petráček však míní, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovy osobní antipatie. Dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Koncem loňského roku podal žalobu na neplatnost výpovědi.

Králíčková uvedla, že se obrátí se na proděkana fakulty Jakuba Jinka, aby znovu zvážil možnost smírného řešení s Petráčkem. Kvůli auditu chce začátkem příštího týdne zaslat vedení fakulty „upozornění v rovině pracovněprávního vztahu“. Podrobnosti neupřesnila.

Děkan fakulty Novotný v prosinci oznámil, že nejpozději k 1. květnu rezignuje. Jako důvod uvedl zdravotní důvody. Skončit chce poté, co akademický senát fakulty vybere, a papežský stolec schválí, jeho nástupce. V rezignačním dopise zaslaném rektorce Králíčkové odmítl, že by tím reagoval na kritiku v souvislosti s Petráčkovým propuštěním.

V říjnu akademický senát fakulty neschválil usnesení, že je návrh na odvolání Novotného z funkce děkana přípustný. Na dalším jednání proto senát o odvolání děkana nejednal. Odvolání děkana navrhli někteří členové akademického senátu fakulty. Důvodem podle nich byla například děkanem řízená likvidace některých oborů, protežování jiných oborů, a také propuštění Petráčka.

Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na katolické teologické fakultě v souvislosti s udělením výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný. Následně rozhodla o interním auditu na fakultě. Vedení fakulty na webu porušování vnitřních předpisů odmítlo. Proděkan fakulty Jakub Jinek řekl, že vedení fakulty audit vítá, odmítá ale „poškozování dobrého jména fakulty a ničím nepodložené spekulace o motivech organizační změny“.

Fakulta závěry odmítá

V reakci na zprávu o výsledcích auditu vedení fakulty uvedlo, že „si není vědomo porušování vnitřních předpisů“ a tvrdí, že „žádné aktuální podněty a stížnosti, které by naznačovaly porušení vnitřních předpisů v oblasti pracovně právních vztahů, studia či habilitačních řízení, nebyly podány“.

Závěry auditu chce vedení univerzity zveřejnit poté, co vyřeší otázky spojené s ochranou osobních údajů. Zástupci univerzity představí hlavní zjištění také příští týden na jednání akademického senátu katolické teologické fakulty.