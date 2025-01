Kvůli chybnému softwaru v MHD ztráta dva miliony. Pokutu dodavateli ale Teplice tají

Odbavovací systém nefungoval kvůli chybě nového softwaru, který nekomunikoval s integrovaným dopravním systémem Ústeckého kraje, do kterého je teplická MHD zapojena. „V současnosti byla vyčíslena smluvní pokuta a ta byla dodavateli vyfakturována k úhradě,“ řekla mluvčí radnice Adina Sedláková, výši pokuty však neuvedla.

Radnice odhadla částku za měsíc bezplatného cestování do dvou milionů korun. „V tuto chvíli je zpracováván výpočet soudním znalcem, který by měl částku upřesnit,“ řekla Sedláková. Systém podle ní stále nefunguje uživatelsky optimálně, což město řeší průběžně s dodavatelem.

V letošním roce bude pokračovat obměna vozového parku. Škoda Group dodá lázeňskému městu deset nových trolejbusů, první letos. Součástí smlouvy je i opce na dalších sedm vozidel. Celková hodnota zakázky včetně opce přesahuje 290 milionů korun. „Díky rozšíření parciálních (bateriových) vozů budeme lépe zvládat možné uzavírky či zajíždět do míst, kde chybí trolejové vedení. Do provozu by měly být vyslány ke konci tohoto roku,“ uvedla mluvčí.

Všechny linky v Teplicích jsou trolejbusové s výjimkou jediné, kde jezdí dva malé osmimetrové autobusy. Autobusů s naftovým pohonem má dopravní podnik ještě dalších sedm, využívá je jako zálohové vozy. Městský dopravní podnik má k dispozici 37 trolejbusů, z toho jsou tři historické a deset parciálních. „Elektrobusy bychom rádi letos testovali a získali tak zkušenosti z reálného provozu,“ uvedla mluvčí.

Řidičů na plný úvazek v MHD jezdí 72 a 32 na vedlejší pracovní poměr. „Stále poptáváme nové řidiče, cíl je zhruba 80 řidičů na hlavní pracovní poměr. Ovšem pro současné linkové vedení je momentální stav dostačující. Osmdesát bychom potřebovali mít po vzniku nových linek,“ řekla Sedláková.

Městská doprava Teplice převzala provoz městské dopravy k 1. lednu 2024 po společnosti Arriva.