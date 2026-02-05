Domovy na Sokolovsku jsou dál bez tepla, oprava elektrárenských kotlů se protáhne

Výpadek dodávek tepla z Elektrárny Tisová, který začal ve středu, potrvá nejméně do čtvrtečního večera. Poškození kotlů je horší, než se čekalo. Sokolovská uhelná kvůli tomu posunula na 21. hodinu předpokládaný termín obnovení dodávek tepla a teplé vody do asi 12 tisíc domácností, které výpadek postihl. Poškození kotlů si vyžádá náročnější způsob opravy.

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„V noci na čtvrtek zaměstnanci elektrárny kotle intenzivně chladili, aby mohli co nejdříve začít s opravami. Oproti předpokladům bylo zjištěno poškození, které si vyžádá náročnější postup prací,“ uvedla mluvčí společnosti Jana Pavlíková.

Ačkoliv se veškeré opravy snaží odborníci co nejvíce urychlit, termín obnovení dodávek se posouvá z původně avizovaného čtvrtečního dopoledne na večerní hodiny. „První obnovené dodávky tepla půjdou postupně do jednotlivých větví systému,“ řekla mluvčí.

První kotel by podle ní mohl být zprovozněný ve čtvrtek večer, druhý zřejmě v pátek. Výpadek postihl asi 12 tisíc odběratelů. Elektrárna díky náhradnímu plynovému kotli zásobuje teplem alespoň sokolovskou nemocnici, domov pro seniory a některé školy.

Elektrárna Tisová zásobuje teplem nejen Sokolov, ale také Habartov, Bukovany, Citice a Březovou u Sokolova. Dodavatel předpokládá, že se lidé opět zahřejí kolem 21. hodiny.

V době poruchy kotle zajistila Sokolovská uhelná dodávky tepla a teplé vody do Nemocnice Sokolov, nepřerušenou dodávku tepla má ISŠTE Sokolov, živnostenská škola a gymnázium.

V základních školách ředitelé vyhlásili pro starší žáky volno, děti z přípravek, prvních, druhých a třetích tříd do školy přišly, i když jen v mizivém počtu. Například v Základní škole Pionýrů jich bylo 20 ze zhruba stovky.

V bytech v Sokolově klesla přes noc teplota zhruba o dva až tři stupně Celsia. Lidé se musejí obejít bez teplé vody.

„V první okamžik bylo potřeba zastavit všechny výměníky, aby nedošlo k poklesu tlaku na hlavním přivaděči, což se zadařilo. Poté na Tisové spustili plynový kotel, samozřejmě primárně pro zásobování sokolovské nemocnice. To znamená, že do Sokolova proudí nějaké, byť omezené množství páry,“ uvedl sokolovský radní a jednatel Sokolovské bytové Erik Klimeš. Městská společnost dodává teplo pro obyvatele města a odebírá teplo z Tisové.

Výpadek v Elektrárně Tisová druhotně zasáhl i provoz v chemičce Synthomer v Sokolově. Výkyvy napětí v elektrické síti způsobily ve středu 4. února večer výpadek výrobních jednotek v jednom z provozů.

„Ve výrobně způsobil tento externí výpadek rovněž přerušení produkce páry. V současné době také není možné využít záložních dodávek tepla z elektrárny ETI Tisová. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni omezit vytápění budov v areálu firmy,“ sdělila mluvčí chemičky Martina Poštová. Obnovení výroby a zajištění dodávek tepla do budov ve svém areálu firma očekává dnes.

