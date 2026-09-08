Tropický den v září. V některých stanicích naměřili 33,5 stupně

„Vlivem proudění velmi teplého vzduchu od jihu/jihozápadu na naše území a slunečné oblohy, byly dosaženy dnes odpoledne teplotní rekordy,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Maximální teploty se pohybovaly v rozmezí od 27 stupňů do 33,5 stupně. Nejchladněji bylo na severu v Libereckém kraji a nejtepleji na jižní Moravě.
Nový rekord v úterý padl například i na stanicích České Budějovice-Rožnov a Strakonice-Nové Strakonice, kde bylo shodně 33,2 stupně Celsia. V jihomoravské Strážnici má nový rekord hodnotu 32,9 stupně, v Průhonicích u Prahy 32,8 stupně, stejně jako v Třeboni-Lužnici. „Nejčastěji byly překonány rekordy z roku 2024,“ podotkli meteorologové.
Ve středu budou v Česku velké teplotní rozdíly. Zatímco na západě mohou maxima vystoupat jen 18 stupňů Celsia, na východě se opět mohou dostat přes tropickou třicítku. V Čechách bude podle předpovědi ČHMÚ zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, postupně budou od západu přeháňky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, oblačnosti bude ale i tam odpoledne přibývat.
Letošní léto bylo druhé nejteplejší v Česku od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jen v roce 2019, a to 19,5 stupně.