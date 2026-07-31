Teplotní rekord pro 31. červenec dnes zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec, a na pěti procentech padl dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Už v dopoledních hodinách se teploty dostávaly vysoko nad 30 stupňů Celsia. Během odpoledních hodin teploty ještě výrazně stoupaly a zastavily se blízko 40 stupňů,“ uvedli meteorologové. Přes 39 stupňů bylo také v Plzni-Mikulce a jihomoravské Strážnici. Rovných 39 stupňů zaznamenala stanice České Budějovice-Rožnov.
Nad 38 stupňů se pak teplota dostala například v Dobřanech v okrese Plzeň-jih, Třebíči, Rokycanech, Šternberku, Lednici či Klatovech.
V sobotu se v Čechách mírně ochladí, ale nejvyšší teploty se stále budou pohybovat kolem tropické třicítky. Ve východní polovině Moravy a Slezska zůstane i v sobotu velmi teplo s odpoledními maximy až 36 stupňů.
V západní polovině země se v pátek k večeru a v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodiny. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv, riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti, nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké.
Meteorologové v pátek upozornili na to, že vysoká teplota a výpar se dál negativně projevují na vodních tocích i stavu podzemních vod. „V celkem 136 vodoměrných profilech jsme v pátek 31. července registrovali dosažení historických minim pro poslední červencový den a na mnoha dalších tocích se aktuální stavy k historickým minimům blíží,“ uvedl ČHMÚ s tím, že některé malé vodní toky či potůčky už dokonce vyschly.
U podzemních vod je podle něj situace rovněž velmi špatná. „Především u hlubokých vrtů je letos nejhorší stav od roku 1961,“ podotkli meteorologové. Velmi teplé počasí má navíc pokračovat i v příštím týdnu, a tak se dá očekávat, že se situace ještě zhorší.