V ČR padaly teplotní rekordy. Pět procent stanic naměřilo své absolutní maximum

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  18:18aktualizováno  18:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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V pátek padl teplotní rekord na dvou třetinách stanic v ČR pro daný den, tedy 31. 7. Pětina má rekord pro červenec, pět procent stanic naměřilo dokonce své maximum.

Teplotní rekord pro 31. červenec dnes zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec, a na pěti procentech padl dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Už v dopoledních hodinách se teploty dostávaly vysoko nad 30 stupňů Celsia. Během odpoledních hodin teploty ještě výrazně stoupaly a zastavily se blízko 40 stupňů,“ uvedli meteorologové. Přes 39 stupňů bylo také v Plzni-Mikulce a jihomoravské Strážnici. Rovných 39 stupňů zaznamenala stanice České Budějovice-Rožnov.

Nad 38 stupňů se pak teplota dostala například v Dobřanech v okrese Plzeň-jih, Třebíči, Rokycanech, Šternberku, Lednici či Klatovech.

V sobotu se v Čechách mírně ochladí, ale nejvyšší teploty se stále budou pohybovat kolem tropické třicítky. Ve východní polovině Moravy a Slezska zůstane i v sobotu velmi teplo s odpoledními maximy až 36 stupňů.

V západní polovině země se v pátek k večeru a v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodiny. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv, riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti, nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji zůstává velmi vysoké.

Meteorologové v pátek upozornili na to, že vysoká teplota a výpar se dál negativně projevují na vodních tocích i stavu podzemních vod. „V celkem 136 vodoměrných profilech jsme v pátek 31. července registrovali dosažení historických minim pro poslední červencový den a na mnoha dalších tocích se aktuální stavy k historickým minimům blíží,“ uvedl ČHMÚ s tím, že některé malé vodní toky či potůčky už dokonce vyschly.

U podzemních vod je podle něj situace rovněž velmi špatná. „Především u hlubokých vrtů je letos nejhorší stav od roku 1961,“ podotkli meteorologové. Velmi teplé počasí má navíc pokračovat i v příštím týdnu, a tak se dá očekávat, že se situace ještě zhorší.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval o teplotních rekordech. (31. července 2026)

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