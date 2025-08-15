Nejteplejším dnem letošního roku i po dnešku zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.
Ve středních Čechách v pátek padly teplotní rekordy na 16 ze 17 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji podle nich bylo v Tuhani na Mělnicku, a to 36,5 stupně Celsia.
„Nejtepleji dnes bylo v nižších polohách středních, západních a severozápadních Čech,“ uvedli meteorologové. Těsně za Dobřichovicemi byly Kopisty na Mostecku, kde se teplota vyšplhala na 36,8 stupně.
V pražských Komořanech naměřili 36,6 stupně, o desetinu méně bylo v Tuhani na Mělnicku. V pražské Libuši, Plzni-Mikulce a v Husinci-Řeži u Prahy pak bylo odpoledne shodně 36,4 stupně Celsia.
Rekordy padaly také na Vysočině, kde na devíti meteorologických stanicích v pátek odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 15. srpen. Padl i rekord z roku 1952. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Dukovanech, kde bylo 34,1 stupně Celsia, o 1,6 stupně víc než v roce 1988.
Velmi teplá byla už noc na dnešek. Na mnoha místech byla takzvaně tropická, což znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na stanici Kateřinice, Ojičná na Vsetínsku, kde teploměr ráno ukázal 23,9 stupně.
V sobotu se začne od západu ochlazovat, teploty přes 31 stupňů očekávají meteorologové už jen na jižní a střední Moravě. Na jihu Čech a Moravy hrozí ojediněle silné bouřky, doprovázet je může přívalový déšť kolem 40 milimetrů, případně kroupy.
„První bouřky se objeví už dopoledne a kolem oběda (výjimečně dokonce i ráno) hlavně na Šumavě a v Pošumaví, případně jeho okolí. Zde také budou nejdříve slábnout,“ sdělil ČHMÚ.
Další bouřky pak meteorologové očekávají v sobotu odpoledne i v oblasti jižní Moravy a na východě Jihočeského kraje. Upozorňují ale, že se vyskytnou jen na malé části území a přinést mohou hlavně velmi lokální přívalové srážky. „S ohledem na velké sucho budou ale případné dopady spíše malé,“ dodali.