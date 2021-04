Únava po vakcíně nemusí vadit. Teplota nebo bolest svalů značí, že tělo na očkování dobře reaguje, tvrdí odborníci

PRAHA Očkování je nejpřímější cesta, jak dojít z koronavirového bludiště na rovnou cestu normálního žití. Možné nežádoucí účinky spojené s vakcinací ale některé lidi od injekce odrazují. Zvláště nyní, když se opakovaně objevují zprávy o možné spojitosti AstraZeneky a krevních sraženin.

Odborníci ale uklidňují, že příznaky jako zvýšená teplota či únava jsou normální reakcí imunitního systému na vakcínu a naopak mohou být dobrým znamením. „Vedlejší účinky naznačují, že organismus na očkování dobře reaguje a začíná si vytvářet imunitní odpověď. Je to důkaz, že vakcinace je úspěšná,“ řekl pro Lidovky.cz biochemik Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.



Podle něj se u takových jedinců dá předpokládat, že budou později dobře chráněni proti covidu. „Reakce nemají všichni, každý reaguje na očkování trochu jinak. Každopádně možné vedlejší účinky rozhodně nejsou důvod pro to, aby se lidé vakcín báli,“ apeloval Hostomský.

Podobného názoru je i šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček. „Jde o běžné reakce, jež se objevují nejen u vakcín proti covidu, ale i u jiných očkovacích látek. Jsou to standardní projevy, které nikoho neohrožují,“ uvedl pro Lidovky.cz odborník na vakcíny.



I on souhlasí, že mírné vedlejší účinky napovídají, že tělo na očkování reaguje a vytváří si imunitu.



Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) doposud eviduje 2736 případů podezření na nežádoucí účinky v souvislosti s podanou vakcínou proti covidu-19. Mezi nejčastější příznaky patří horečka, únava, citlivost v místě vpichu, slabost, bolest v podpaždí či zimnice.

Takových hlášení je necelých 1700. V dalších 619 případech se objevily neurologické příznaky, jako je bolest hlavy, závrať, migréna či ospalost.

„Jde o běžné nežádoucí účinky všech vakcín, které jsou na trhu, nikoliv pouze vakcín proti covidu. Jsou obvykle mírného a přechodného charakteru a léčí se pouze symptomaticky. V případě neobvyklé intenzity či délky trvání je doporučeno kontaktovat lékaře,“ uvedla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

U Moderny je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. „Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou u více než jednoho pacienta z deseti očkovaných,“ uvádí ústav pro kontrolu léčiv.

Nelze však předpokládat, že SÚKL má v hledáčku všechna podezření na nežádoucí účinky. „Pokud to člověk aktivně neoznámí praktickému lékaři, tak se to ústav nedozví,“ vysvětlil Dvořáček. Očkovaný může o vedlejších účincích říci i lékárníkovi, ale může i sám pomocí formuláře na webu informovat SÚKL.

Každý jsme jiný

Podle viroložky z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd Ruth Tachezy navíc záleží na subjektivním dojmu jedince, každý totiž pociťuje bolest jinak: „Lidé vnímají své tělo různě, jeden člověk může bolest v rameni po očkování nahlásit lékaři, druhý si toho ani nevšimne.“ I Tachezy potvrzuje, že lehkých příznaků po vakcinaci se lidé nemusejí obávat. Očkování proti koronaviru podle ní nevyvolává žádné mimořádné reakce a jednoduché vedlejší účinky jsou běžné u všech vakcín.

Nejčastější (100 a více) hlášení: Nejčastější (100 a více) hlášení: ·Celkové příznaky a reakce v místě aplikace např. horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, reakce v místě vpichu, příznaky podobné chřipce, otok obličeje, pocit horka, chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny po injekci, zhoršení zdravotního stavu, žízeň – 1696 hlášení ·Neurologické příznaky např. bolest hlavy, mravenčení, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, ospalost, snížená citlivost, obrna lícního nervu, migréna, narušení chuti, narušení paměti, čichu, řeči, pozornosti, cévní mozková příhoda – 619 hlášení ·Ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí např. bolest svalů, kloubů, končetiny, zad, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, záškuby, bolest krku, páteře, otok kloubu, ztuhnutí šíje, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu – 569 hlášení ·Ovlivnění trávicí soustavy např. nevolnost, zvracení, průjem, obtížné polykání, bolest břicha, otok rtu, bolest zubu, afty, zácpa, sucho v ústech, břišní diskomfort, plynatost – 481 hlášení ·Ovlivnění kůže a podkoží např. vyrážka, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivka, bolestivost, pocit pálení – 262 hlášení ·Ovlivnění dýchací soustavy např. dušnost, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, krvácení z nosu, námahová dušnost – 218 hlášení ·Ovlivnění krevního a lymfatického systému např. – zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin – 164 hlášení ·Ovlivnění cévního systému např.chladné okraje končetin, zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps – 144 hlášení ·Ovlivnění ucha a labyrintu např. závrať, točení hlavy, tlak, bolest, nepříjemný pocit v uchu – 109 hlášení Aktualizace dat probíhá jednou týdně, vždy ve čtvrtek, zdroj SÚKL

Odborníci však upozorňují, že pokud člověk nemá žádné vedlejší příznaky, nemusí mít obavy, že nebude chráněný. „Nežádoucí účinky jsou sice projevem imunitní reakce organismu, avšak na druhou stranu to neznamená, že by se v případě jejich absence protilátky v těle nevytvářely,“ uvedla Brunclíková ze SÚKL. Nepříjemné projevy obvykle netrápí naočkovaného dlouho. „Zatím se ukazuje, že odezní zpravidla během jednoho, maximálně dvou dnů,“ uvedl biochemik Hostomský. Podle něj se vedlejší účinky častěji projevují po druhé dávce. Viroložka Tachezy doplnila, že i kdyby u člověka probíhala reakce ještě třetí den po vakcinaci, je to v pořádku.

Na pozoru by ale měli být alergici, u nich může vakcína vyvolat vážné nežádoucí účinky. „Pokud má někdo silné alergické reakce na cokoliv, tak by to měl lékaři či zdravotníkovi říci. Je dobré, aby byl připravený. I silné alergie se dají potlačit, pacientovi se podají léky, které imunitní systém zklidní,“ varuje Hostomský.

Vážné příznaky se ale naštěstí projevují zpravidla ihned po očkování, SÚKL tvrdí, že nejčastěji do patnácti minut. „To je důvod, proč člověk po vakcinaci čeká určitou dobu v čekárně u lékaře. Kdyby náhodou anafylaktická reakce nastala, je potřeba okamžitý zásah,“ řekla Tachezy. Podle Hostomského se ale takové situace stávají minimálně. SÚKL doposud eviduje 53 případů alergických reakcí.

Dva až pět z milionu

To potvrzují i odborníci ze zahraničí. Americký vakcinolog Peter Hotez pro CNN nedávno uvedl, že nebezpečnou alergickou reakcí či dokonce anafylaktickým šokem trpí dva až pět lidí z jednoho milionu očkovaných.

Anafylaktický šok se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži, jako je svědění či pálení pokožky. Dále také dušností, kašlem, rýmou nebo astmatickým záchvatem, ale i problémy oběhu a zažívacího traktu. Podle šéfa AIFP Dvořáčka za větší pozornost stojí i vysoké horečky. Pokud dotyčného nepřejdou, měl by informovat svého lékaře.

Nejméně časté příznaky po vakcíně proti covidu jsou podle statistik SÚKL špatná funkce jater, gynekologické problémy, bolest ledvin a močového měchýře či zvýšená srdeční frekvence. Zdravotní ústav navíc důrazně upozorňuje, že jde o pouhá podezření, nikoliv o prokázané nežádoucí účinky. Jednotlivé případy se ještě musí řádně prošetřit.

Krevní sraženiny a trombózu, které jsou ve vzácných případech spojovány s vakcínou AstraZeneca, ústavu zatím nikdo nenahlásil. SÚKL ale eviduje 144 případů ovlivnění cévního systému. Mezi ně se řadí i povrchová tromboflebitida, což je zánět žilního systému provázený trombózou.