Ze 171 stanic měřících teploty alespoň 30 let v pátek zaznamenalo rekordy 18. Převažovala mezi nimi místa na Moravě, hlavně v Jihomoravském kraji.
Nejvyšší teplotu na stanicích, kde dnes padly rekordy, ale naměřili meteorologové v Domažlicích, a to 34,5 stupně. Předchozí rekord z roku 2002 činil 34,1 stupně. Následovaly jihomoravské stanice Lednice s rovnými 34 stupni a Brod nad Dyjí s 33,8 stupně. Na obou stanicích pocházely předchozí rekordy z roku 2013.
Na několika místech v Česku bylo ještě tepleji. Třeba v Doksanech teplota vystoupala na 36 stupňů. Na rekord to však nestačilo, protože v roce 2022 tam bylo 19. června 38,9 stupně. Nad 35 stupňů bylo dnes v Husinci u Prahy, Tuhani na Mělnicku či na Mikulce v Plzni. I na těchto třech místech však bylo v roce 2022 ještě mnohem větší vedro, v Husinci tehdy naměřili až 39 stupňů.
„Teplotní maxima dnes byla v nižších a středních polohách většinou mezi 29 až 34 stupni Celsia, ojediněle bylo i tepleji,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. V sobotu může být podle předpovědi ústavu 31 až 36 stupňů a v neděli 30 až 35 stupňů. Místy se mohou, především v Čechách, objevit bouřky.