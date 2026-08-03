Dosavadní maximum 39,7 stupně Celsia pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na sítích.
Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V noci na úterý nemají teploty klesnout pod 20 stupňů, v úterý odpoledne pak mohou opět vystoupat až ke 39, na jihu kraje výjimečně až ke 40 stupňům.
Nejnižší noční teploty v noci na středu klesnou na 24 až 20 stupňů, na středeční odpoledne předpovídají odborníci v kraji opět maxima až 39 stupňů Celsia.