Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Jde o nové maximum Moravy a Slezska

Autor: ,
  16:38aktualizováno  16:38
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28. června 2026) | foto: MAFRA

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna...
32 fotografií
Pondělní teploty na jihu Moravy v pondělí už ve 14:50 překonaly rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území Moravy a Slezska.

Dosavadní maximum 39,7 stupně Celsia pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na sítích.

Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka, pak by se mohlo mírně ochladit. V noci na úterý nemají teploty klesnout pod 20 stupňů, v úterý odpoledne pak mohou opět vystoupat až ke 39, na jihu kraje výjimečně až ke 40 stupňům.

Nejnižší noční teploty v noci na středu klesnou na 24 až 20 stupňů, na středeční odpoledne předpovídají odborníci v kraji opět maxima až 39 stupňů Celsia.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Obrovská ztráta, dodával sílu i v těžkých časech. Tisíce lidí se loučily s Hansardem

Návštěvníci se zapisují do pamětních knih při veřejném rozloučení s Glenem...

Chtěl se vyrovnat Achilleovi, stal se legendou. Nová kniha mapuje cestu Alexandra Velikého

Bitva u Issu byla prvním střetem Alexandra Velikého a perského krále Dareia III.

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, sledoval i její bouračku

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Úhel pohledu

Bojkot jako první volba? Novinář má být prostředník, ne celebrita

Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka

Ve Strážnici naměřili 39,9 stupně Celsia. Jde o nové maximum Moravy a Slezska

Lidé se koupou u Olomouckých přehrad během vlny horkého letního počasí. (28....

Boj proti zabírání lehátek. Chorvatské letovisko z pláže do rána odvezlo úplně vše

ilustrační snímek

Obecné ohrožení z nedbalosti? Vojenská policie prověřuje pád vrtulníku v Náměšti

ilustrační snímek

Pražské letiště povede bývalý šéf ČSA Lašák. Představenstvo ho zvolilo předsedou

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák

Fotbalové přestupy ONLINE: Kolo Muani do Juventusu, Pochettino zůstává u týmu USA

Randal Kolo Muani se raduje z branky.

Neúmyslná chyba a víra v nezávislost justice. Jak ODS hodnotí obžalobu Blažka

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na sjezdu ODS (8. dubna 2022)

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Dron zabil Rusy na pláži. Ukrajinci útočili i na Krym a sklady Wildberries

ilustrační snímek

Výmysl a lež, kritizuje Blažek policii. Ohradili se i další aktéři bitcoinové kauzy

Pavel Blažek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.