Poprvé v historii měření teplota na Moravě překročila 40 °C. Rekordy padají i jinde

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  14:54aktualizováno  16:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Teplota ve Strážnici na Hodonínsku v úterý dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve 13:40 hodnoty 40,3 stupně Celsia a dále stoupá. Poprvé na Moravě tak překročila od začátku měření 40 stupňů. Úřad zároveň znovu varoval před rizikem vzniku požárů i silných bouřek. K datu 4. srpna překonaly teplotní rekordy všechny stanice v České republice.

Uvedené hodnoty zatím nejsou konečné. Definitivní výsledky měření budou známé po 17. hodině.

Všechny meteorologické stanice na území České republiky v úterý překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Přes 40 stupňů se zatím hodnoty nedostaly na deseti místech.

V Strážnici dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve městě se teplota měří od roku 1908.

V úterý nejen na Moravě vrcholí další vlna veder, při níž teploty i na horách přesahují 30 stupňů a v nížinách se blíží 40 stupňům Celsia. Nynější úterý je letos již třetím dnem, kdy teploty v Česku překonaly čtyřicetistupňovou hranici.

Předchozí dva dny následovaly ihned po sobě na konci června. V neděli 28. června padl v Doksanech na Litoměřicku dosavadní český rekord 41,9 stupně. Ke 40 stupňům se blíží momentálně i další „horké“ stanice, jako je Plzeň-Bolevec, Dobřichovice, Husinec-Řež či Dyjákovice.

Na to, že v úterý teplota může lokálně přesáhnout 40 stupňů, upozorňovali meteorologové již v pondělí. Dopoledne bylo výrazně tepleji než v pondělí, které bylo také rekordní. Definitivně nejvyšší dnešní teploty budou známé cca po 17:00, když už obvykle stagnují či pomalu klesají.

Vysoké teploty přitom s sebou nesou i riziko bouřek. „Dnes (4. 8.) během odpoledne a večera budou vznikat velmi silné bouřky nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou bouře přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy,“ uvedl ČHMÚ.

Meteorologové pak rovněž varují před zátěží způsobenou teplem. „Dnes (4. 8.) předpokládáme na většině území velmi vysokou zátěž teplem, v Polabí a přilehlých oblastech středních a severních Čech a také na jižní Moravě až extrémní zátěž. Podobně tomu tak bude i zítra, kdy předpokládáme snížení zátěže teplem na západě Čech,“ napsal úřad.

Podle meteorologů kvůli velmi teplému a suchému počasí bude v následujících dnech na většině území rovněž přetrvávat výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy je riziko podle odborníků riziko velmi vysoké.

I když jde v úterý o vrchol aktuální horké vlny, zdaleka to ještě neznamená, že se ochladí na teploty pro organismus bezproblémové. Ve středu se předpokládají teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.

Ve čtvrtek by měly teploty dále klesnout na 27 až 32 stupňů, nicméně ve východní části Moravy a Slezska bude stále přetrvávat tropické počasí s teplotami 32 až 37 stupňů a až odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a mají se objevit přeháňky a bouřky, které přinesou ochlazení. Až v pátek se mají teploty dostat níže, na 24 až 28 stupňů a na východě mají být okolo 22.

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