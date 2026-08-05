Moravský rekord třetí den po sobě. Ve Strážnici naměřili zatím 41 stupňů Celsia

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  16:18aktualizováno  16:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ve Strážnici na Hodonínsku byl ve středu třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Ve středu meteorologové naměřili zatím 41 stupňů Celsia, nemusí jít o konečnou hodnotu, vyplývá z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí teploměr ukázal 39,9 stupně, v úterý 40,9 stupně. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde již o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Odborníci připisují tyto extrémy postupující klimatické změně, jejímž hybatelem je lidská činnost.

Zatímco v pondělí zaznamenalo přes 40 stupňů více stanic i v Čechách a dokonce na Vysočině v Třebíči, ve středu zůstane Strážnice v tomto ohledu možná osamocená. V Čechách už je ve středu mírně chladněji než na Moravě a maxima dalších stanic na Moravě dosahují zhruba 38 až 39 stupňů.

Na tradičních „horkých“ stanicích, jako jsou Doksany, Dobřichovice či Plzeň-Bolevec, je to 36 či 37 stupňů. Absolutní český rekord padl letos 28. června v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 41,9 stupně.

Od čtvrtka by se mělo začít ochlazovat, ale maxima na Moravě mají stále dosahovat tropických hodnot, a to 32 až 37 stupňů, v Čechách má být o pět stupňů chladněji. V pátek má být 25 až 30 stupňů, na severovýchodě okolo 23. V sobotu mohou nejvyšší teploty dosáhnout 30 stupňů a v neděli se začne zase oteplovat.

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