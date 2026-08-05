V pondělí teploměr ukázal 39,9 stupně, v úterý 40,9 stupně. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde již o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Odborníci připisují tyto extrémy postupující klimatické změně, jejímž hybatelem je lidská činnost.
Zatímco v pondělí zaznamenalo přes 40 stupňů více stanic i v Čechách a dokonce na Vysočině v Třebíči, ve středu zůstane Strážnice v tomto ohledu možná osamocená. V Čechách už je ve středu mírně chladněji než na Moravě a maxima dalších stanic na Moravě dosahují zhruba 38 až 39 stupňů.
Na tradičních „horkých“ stanicích, jako jsou Doksany, Dobřichovice či Plzeň-Bolevec, je to 36 či 37 stupňů. Absolutní český rekord padl letos 28. června v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 41,9 stupně.
Od čtvrtka by se mělo začít ochlazovat, ale maxima na Moravě mají stále dosahovat tropických hodnot, a to 32 až 37 stupňů, v Čechách má být o pět stupňů chladněji. V pátek má být 25 až 30 stupňů, na severovýchodě okolo 23. V sobotu mohou nejvyšší teploty dosáhnout 30 stupňů a v neděli se začne zase oteplovat.