Teplotní rekordy padly až na pětině stanic, ve Strážnici bylo téměř 32 stupňů

  18:16aktualizováno  18:16
V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu země. Nejtepleji bylo v jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia.

Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Dnes přešla od severu přes naše území studená fronta, na které se na severovýchodě a východě území vyskytly i bouřky, ojediněle s kroupami až 2 cm a s úhrny srážek do 20 mm. Na většině území se studená fronta projevila jen zesílením větru,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Před frontou teploty zejména v jižních částech území vystoupily i na tropickou třicítku. Kromě Strážnice ji zaznamenal například Staňkov na Domažlicku, Lednice a Brod nad Dyjí na Břeclavsku, České Budějovice, Brno-Žabovřesky či Plzeň-Bolevec.

Ve čtvrtek bude trochu chladněji s odpoledními teplotami až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Bude slunečno. Na víkend se pak znovu oteplí.

