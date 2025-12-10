V Česku potřetí padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Českokrumlovsku

Nejvyšší teplotu naměřili v Křemži-Mříči na Českokrumlovsku, a to 15,8 stupně. Tamní stanice ale funguje jen šest let, proto se mezi nové rekordy nepočítá. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Rekord má třeba stanice České Budějovice-Rožnov, kde bylo 15,6 stupně Celsia. V jihočeském Husinci naměřili 15,3 stupně, na stanici Město Albrechtice na Bruntálsku 15,2 stupně a v Javorníku na Jesenicku 15,1 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenala i stanice v Osoblaze na Bruntálsku, ta ale měří teplotu zatím jen 15 let.
V následujících dnech bude podle ČHMÚ velmi teplo a ve druhé polovině týdne převládne spíše inverzních charakter počasí, kdy teplo zůstane hlavně ve vyšších polohách a jen místy i jinde.
Hladiny vodních toků budou zpočátku slabě až mírně rozkolísané, případně na přechodném vzestupu, ale postupně během týdne bude docházet spíše k pozvolným poklesům hladin.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
V následujícím období lze celkově očekávat převážně setrvalý stav až mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.
Za uplynulý týden týden spadlo v průměru na celém území v průměru osm milimetrů srážek, což odpovídá 91 procentům normálu pro toto období.
Hladiny vodních toků slabě až mírně kolísaly podle aktuálního rozložení a intenzity srážek a v horských a podhorských oblastech i tání sněhu. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné.