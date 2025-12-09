Druhý den mimořádného tepla v Česku. Rekordy byly na 60 procentech stanic

„Na naše území nadále proudí teplý vzduch a i dnes na mnoha místech v Čechách a na západě Českomoravské vrchoviny vystoupala teplota vzduchu až rekordně vysoko,“ uvedl ČHMÚ. Na českobudějovické stanici Rožnov, kde bylo dnes nejtepleji, byl překonán dosavadní rekord z roku 1993, který činil 12,2 stupně.
Ve středočeské Čáslavi dnes teploměr ukázal 15,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1993 činil 11,4 stupně. V Byňově na Českobudějovicku bylo 15,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu 12,1 stupně Celsia taktéž z roku 1993. V Českém Krumlově dnes bylo 15 stupňů, dosavadní rekord z roku 1999 byl 10,2 stupně Celsia.
V Pardubicích a jihočeském Husinci naměřili shodně 14,9 stupně. V Husinci tak překonali téměř o tři stupně nižší rekord z roku 1964. Téměř 15 stupňů bylo také v Třeboni, Chotusicích na Kutnohorsku, v Radovesnici na Kolínsku a Kašperských Horách na Klatovsku.
Na Moravě a ve Slezsku bylo dnes kvůli mlhám a velké oblačnosti chladněji.