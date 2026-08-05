Teploty klesnou pod 30 stupňů na jediný den, ukazuje předpověď do příští středy

  8:39aktualizováno  8:39
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Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....

Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia. (30. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Noc na středu 5. srpna byla v Česku opět tropická, teploty na mnoha místech...
Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....
Mapa s předpovědí teplot pro středu 5. srpna
I středa 5. srpna bude jasná
83 fotografií
Vedra v Česku poleví jen na chvíli. Podle předpovědi na příštích osm dnů se teploty pod 30 stupňů dostanou jen jediný den, poté se tropické počasí znovu vrátí. Nejteplejším dnem bude dnešek (středa), kdy mohou maxima na Moravě a ve Slezsku dosáhnout až 40 °C.

Před zvlněnou studenou frontou nad Německem na naše území proudí velmi teplý vzduch od jihu. Po rekordním úterý, kdy meteorologové naměřili přes 40 stupňů na šesti stanicích, přichází další den s vysokými teplotami.

A další rekordy nejsou vyloučené. Odpolední maxima vystoupí na 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 36 až 40 °C.

Bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, i silné, ve kterých může spadnout i kolem 40 milimetrů srážek.

První mírnou úlevu od vedra přinese čtvrtek. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru kolem 80 km/h, kroupami a přívalovými srážkami.

Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia. (30. července 2026)
Noc na středu 5. srpna byla v Česku opět tropická, teploty na mnoha místech neklesly pod 20 stupňů.
Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia. (30. července 2026)
Mapa s předpovědí teplot pro středu 5. srpna
83 fotografií

Nejvyšší teploty vyšplhají k 27 až 32 stupňům, ve východní polovině Moravy a Slezska však až ke 37 °C. Ochladí se na horách, kde v minulých dnech panovaly i v tisíci metrech nadmořské výšky třicítky. Podle předpovědi bude ve čtvrtek na horách kolem 24 stupňů, v Beskydech kolem 28 °C.

Pátek bude jediný den, kdy se teploty udrží pod třiceti stupni. V noci klesnou na 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy se ještě udrží tropických 20 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů, na severovýchodě a východě bude ještě chladněji, kolem 22 °C.

Graf s předpovědí teplot v Česku do čtvrtka 13. srpna

Páteční počasí bude zpočátku oblačné až zatažené a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, místy bouřky, i silné. V severozápadní polovině Čech srážky jen ojediněle. Během dne budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat.

V sobotu bude jasno až polojasno a teploty opět vystoupí až ke 30 °C.

Neděle přinese také jasnou až polojasnou oblohu, večer začne na západě přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Noční teploty spadnou na 17 až 13 stupňů, v údolích dokonce až k 10 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 27 až 32 °C.

V pondělí bude převážně oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. V úterý a ve středu bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat.

Nejnižší noční teploty v pondělí 22 až 17 °C, v dalších dnech 19 až 14 °C.
Nejvyšší denní teploty v pondělí 30 až 35 °C, v dalších dnech 27 až 32 °C.

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