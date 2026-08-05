Před zvlněnou studenou frontou nad Německem na naše území proudí velmi teplý vzduch od jihu. Po rekordním úterý, kdy meteorologové naměřili přes 40 stupňů na šesti stanicích, přichází další den s vysokými teplotami.
A další rekordy nejsou vyloučené. Odpolední maxima vystoupí na 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 36 až 40 °C.
Bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle s bouřkou. Odpoledne a večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, i silné, ve kterých může spadnout i kolem 40 milimetrů srážek.
První mírnou úlevu od vedra přinese čtvrtek. V Čechách bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné s nárazy větru kolem 80 km/h, kroupami a přívalovými srážkami.
Nejvyšší teploty vyšplhají k 27 až 32 stupňům, ve východní polovině Moravy a Slezska však až ke 37 °C. Ochladí se na horách, kde v minulých dnech panovaly i v tisíci metrech nadmořské výšky třicítky. Podle předpovědi bude ve čtvrtek na horách kolem 24 stupňů, v Beskydech kolem 28 °C.
Pátek bude jediný den, kdy se teploty udrží pod třiceti stupni. V noci klesnou na 19 až 14 stupňů, na jihu Moravy se ještě udrží tropických 20 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů, na severovýchodě a východě bude ještě chladněji, kolem 22 °C.
Páteční počasí bude zpočátku oblačné až zatažené a na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, místy bouřky, i silné. V severozápadní polovině Čech srážky jen ojediněle. Během dne budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat.
V sobotu bude jasno až polojasno a teploty opět vystoupí až ke 30 °C.
Neděle přinese také jasnou až polojasnou oblohu, večer začne na západě přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Noční teploty spadnou na 17 až 13 stupňů, v údolích dokonce až k 10 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 27 až 32 °C.
V pondělí bude převážně oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. V úterý a ve středu bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat.
Nejnižší noční teploty v pondělí 22 až 17 °C, v dalších dnech 19 až 14 °C.
Nejvyšší denní teploty v pondělí 30 až 35 °C, v dalších dnech 27 až 32 °C.