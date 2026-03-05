Každý den o pár stupňů víc, jen neděle bude výjimkou, předpovídají meteorologové

Ve čtvrtek bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne v Čechách místy a jinde ojediněle se objeví mlhy, které budou i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Zejména v Polabí se výjimečně udrží až do odpoledne. Později večer v Čechách se opět ojediněle vytvoří mlha. Nejvyšší teploty budou 10 až 14 °C. Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti ojediněle spadnou na 7 °C. V 1 000 m na horách budou kolem 8 °C. Povane slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 m/s.
V noci na pátek očekávají meteorologové jasno nebo skoro jasno. Místy v západní polovině Čech a jinde ojediněle přijdou mlhy, které budou i mrznoucí. Nejnižší teploty budou 3 až -1 °C, v údolích ojediněle spadnou na -3 °C. Může vát slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech, jinde ojediněle spadnou i mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty budou 12 až 16 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti dosáhnou jenom 9 °C. Povane slabý proměnlivý, na Českomoravské vrchovině a na jihozápadě Moravy během dne pak mírný jihovýchodní, vítr 2 až 5 m/s.
V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a večer v severní polovině území až polojasno. Ráno a dopoledne budou v jihozápadní polovině Čech místy mlhy, které mohou být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 3 až do -2 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 13 až 17 °C. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, zejména na Českomoravské vrchovině mírný, vítr 3 až 6 m/s.
Neděle bude podle prognózy jediný den, kdy se teploty nevyšplhají výš než předchozí den. Bude polojasno až oblačno, ráno a večer bude místy jasno. Ráno ojediněle spadnou mlhy. Nejnižší noční teploty budou 4 až -1 °C a nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, během dne místy mírný, vítr 3 až 6 m/s.
V pondělí bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty už spadnou pouze na 5 až 1 °C, v západní polovině Čech na -1 °C při slabém větru. Nejvyšší denní teploty se opět vyšplhají na 12 až 17 °C. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s. Na Českomoravské vrchovině a během dne i ve východní polovině území bude vát vítr mírný jihovýchodní až jižní s nárazy kolem 3 až 7 m/s, místy i 15 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Bude jasno až polojasno. Během období přibývání oblačnosti se v Čechách ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 5 až 0 °C a nejvyšší denní pak 12 až 17 °C.