Teploty kolem dvacítky se udrží do konce týdne, o víkendu má pršet

Praha Chladnější počasí, které přinesl poslední týden, je po tropických teplotách příjemné. Podle meteorologů se budou teploty kolem dvacítky držet i ve druhé polovině týdne. Mírné oteplení pak přinese třetí červencový týden, ale s extrémními horky předpověď výhledově nepočítá.

Máme už za sebou nejteplejší dny tohoto léta? Podle mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Martiny Součkové bývá nejteplejší počasí na přelomu července a srpna. Jestli tomu tak bude i letos, není jisté. Je možné, že hodnoty na teploměru nepřekročí ty červnové. Letošní červen byl totiž mimořádně horký, konkrétně o 4,9 °C teplejší, než je v červnu běžné.

Ve čtvrtek by mělo být na většině území polojasno, teploty se budou držet mezi 20 a 24 stupni Celsia. Od západu se v průběhu dne bude zatahovat.

Déšť by měl pak do celého Česka dorazit ve čtvrtek večer. Meteorologové plánují v pátek odvolat výstrahu před nebezpečím vzniku požáru v celé zemi. V pátek se také mohou objevit v Čechách bouřky.

Oba víkendové dny na většině území budou zřejmě deštivé, v sobotu hrozí i bouřky. Noční teploty se budou držet okolo 11 až 15 °C, ty denní nepřekročí 22 stupňů.

Povodně nehrozí

V případě, že by nás v následujících týdnech čekaly intenzivnější srážky, není třeba se kvůli suchu obávat povodní víc než jindy. „Z posledního suchého období od roku 2014 do současnosti víme, že po intenzivních srážkách v období sucha odteče většinou ve vodních tocích maximálně okolo 10 procent spadlých srážek. Ostatní srážky se vsáknou do vyprahlé půdy,“ řekla pro Lidovky.cz Součková. Výjimka by hrozila v případě velmi intenzivních bouřek, kdy by za několik desítek minut napadlo velké množství srážek. I pak by ale pravděpodobně šlo maximálně o lokální přívalové povodně na velmi malých tocích.

Ochlazení nestačí. Na sucho platí jen déšť

Chladnější počasí je pro lidi příjemné, ale stav sucha, které dlouhodobě trápí Česko příliš nezlepší. „V kombinaci s větrem dochází stále k dalšímu vysoušení a výparu z půdy. Pro vylepšení stavů jak podzemních vod, vody v řekách i v půdě by byla nutná intenzivní srážková činnost a to na většině území,“ uvedla Součková. Podle výhledu ČHMÚ se takového počasí ale jen tak nedočkáme. Pokud už pršet bude, budou mít srážky lokální charakter, proto se situace v oblastech, kde přetrvává srážkový deficit, výrazně nezlepší.

Podle portálu Intersucho by tento pátek měl vrcholit rozsah sucha na území republiky, kdy výjimečné až extrémní sucho se může vyskytovat až na 80 procentech území. Zemědělci kvůli suchu očekávají snížení výnosů v průměru mezi 10 a 30 procenty. Záleží ale na plodinách a regionu. Očekávají propady výnosu hlavně u obilovin, řepky a okopanin. Největší dopady sucha hlásí zemědělci v okresech Litoměřice, Louny, Most, Benešov a Plzeň-jih, tam hrozí extrémní poškození suchem a ztráty výnosů vyšší než 40 procent. Velmi suchými místy jsou obecně Polabí, Poohří a povodí horní Berounky.