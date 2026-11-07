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Mrazy lámaly rekordy. Na horách klesla v noci teplota až pod minus 14 stupňů

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  10:14aktualizováno  10:14
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Mapa teploty vzduchu v noci na sobotu (7. listopadu 2026)

Mapa teploty vzduchu v noci na sobotu (7. listopadu 2026) | foto: ČHMÚ

Předpověď nejnižších teplot na neděli (7. listopadu 2026)
Předpověď nejnižších teplot na pondělí (7. listopadu 2026)
Předpověď nejnižších teplot na úterý (7. listopadu 2026)
Předpověď nejnižších teplot na středu (7. listopadu 2026)
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Teploty v Česku v noci na sobotu klesly na horách až pod minus 14 stupňů Celsia. Na osmi ze 169 meteorologických stanic měřících déle než 30 let mrazy překonaly i rekordní minima pro 7. listopad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nejnižší teplotu zaznamenali meteorologové na stanicích u osady Jizerka na Jablonecku v Orlických horách. Na jedné stanici tam bylo minus 14,2 stupně, na druhé minus 13,2 stupně a na třetí minus 11,7 stupně. Šlo o tři nejnižší teploty v noci na sobotu. Čtvrtá nejnižší teplota byla na Šumavě na stanici na Rokytské slati, a to minus 10,1 stupně. Všechna zmíněná místa jsou v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky.

Nové rekordní mrazy se ale objevily spíše v nižších polohách. Z osmi stanic, kde teploty překonaly historická minima pro tento den, se šest nachází v polohách zhruba mezi 250 až 405 metry nad mořem. Například v Čáslavi na Kutnohorsku naměřil ČHMÚ minus 6,4 stupně Celsia, předchozí rekord z roku 1969 činil minus 5,3 stupně. Mrazy překonaly i více než 80 let starý rekord v Průhonicích u Prahy. V sobotu tam bylo minus 4,8 stupně a původní rekord minus tři stupně pocházel z roku 1943.

„Na většině území bude mrznout také v noci na neděli a v noci na pondělí. Teploty do rána klesnou na nulu až minus čtyři stupně Celsia, v údolích až na minus sedm stupňů Celsia,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.

„Od úterý už výrazně přibude oblačnosti a ranní minima se tím pádem zvednou. Nejprve se budou pohybovat kolem nuly, ve druhé polovině týdne potom čekejte ranní teploty šest až jeden stupeň Celsia a jen při zmenšené oblačnosti můžou klesnout slabě pod nulu,“ doplnili.

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